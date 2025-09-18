Una importante avenida del distrito de San Miguel será intervenida con una inversión de S/ 6.7 millones y en un plazo la de 180 días, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima. La obra contempla la pavimentación de la calzada, la construcción de veredas accesibles y la mejora de áreas verdes por un tramo de 1.64 km.

Esta obra, ejecutada por Invermet, busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, renovar los servicios básicos y modernizar el entorno urbano para beneficio directo de vecinos, peatones y comerciantes de la zona.

Invertirán S/6.7 millones en renovación de transitada vía de San Miguel: ¿cuál es?

Se trata de la avenida La Libertad, en el tramo que comprenden la Av. Rafael Escardó y la calle César Vallejo. Con un avance físico superior al 60%, las obras ya son visibles en varios sectores a lo largo de la vía. Esta intervención forma parte de un plan integral para optimizar la infraestructura vial y peatonal de la zona, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad urbana.

Actualmente, los trabajos se distribuyen en diferentes puntos del trazado. En el tramo entre la Av. Rázuri y la calle Américo Vespucio se lleva a cabo la conformación y compactación de la subrasante, un trabajo que permite garantizar la estabilidad del pavimento. Desde la calle 2 de Mayo hasta la Av. Insurgentes, las labores se centran en la base granular, mientras que entre la Av. Escardó y la calle Lima ya se realizan los vaciados de sardineles, lo que prepara a la vía para su posterior asfaltado.

¿Qué contempla el proyecto?

Además de la pavimentación, el proyecto contempla la construcción de 4.843 m² de veredas, 191 m² de rampas accesibles, 1.055 m² de piso adoquinado y trabajos de adecuación de áreas verdes, lo que incluye 3.815 m² de grass. También se instalarán 54 tachos de basura, 36 bolardos y se implementará un nuevo sistema de red de agua, desagüe y señalización que beneficiraía a más de 180.00 vecinos del distrito.

