Economía

Indecopi advierte posible fallas en más de 1.500 autos de la marca Renault, Toyota y BMW: ¿cómo verificar si mi vehículo fue afectado?

Las marcas Renault, Toyota y BMW han iniciado campañas de revisión para detectar problemas de fabricación de sus carros. Conoce los detalles de los autos afectados y cómo verificar si tu vehículo está en riesgo.

Más de 1.500 vehículos presentarían fallas de fabricación, según Indecopi.
Más de 1.500 vehículos presentarían fallas de fabricación, según Indecopi. | Foto: composición LR/Agencia Andina/Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió que más 1.500 carros de la marca Renault, Toyota y BMW presentarían fallas en su fabricación, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. Según el reporte del Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, estos vehículos registrarían defectos en la pieza que sostiene el eje trasero, lo que podría causar un posible accidente, así también como en el cuadro de instrumentos y reposacabezas de los asientos posteriores del automóvil.

Ante esta alerta, las tres marcas han iniciado una campaña de revisión para detectar posibles fallas en los autos. Conoce cuáles son los modelos que presentarían defecto en su fabricación y cómo verificar si tu vehículo o el de tu familiar fue afectado.

¿Qué modelos de la marca Renault, Toyota y BMW presentarían fallas?

De acuerdo con los datos brindados por Indecopi, las empresas distribuidoras de vehículos: Derco Perú S.A., Toyota del Perú S.A. e Inchcape Motors Perú S.A., anunciaron una campaña de verificación ante posibles fallas de sus autos. Estos modelos son:

  • Renault Kwid (Derco Perú S.A.): un total de 997 vehículos de esta marca, fabricados en Brasil entre 2021 y 2023, podrían presentar fallas en la pieza que sostiene el eje trasero del auto. Esto aumentaría el riesgo de perder el control del carro, ocasionando un grave accidente.
  • Toyota Corolla, Corolla Cross y RAV4 (Toyota del Perú S.A.): 540 autos de estos modelos, fabricados entre los años 2023 y 2024 en Japón y Brasil, registrarían fallas en el cuadro de instrumentos, lo que podría impedir que se muestre información esencial como la velocidad del auto o las alertas del vehículo.
  • BMW X3 (Inchcape Motors Perú S.A.): un total de 26 vehículos, fabricados entre 2024 y 2025 en los Estados Unidos, podrían presentar defectos en los reposacabezas de los asientos traseros del vehículo. Esta falla comprometería la seguridad de los pasajeros en caso de una accidente causando lesiones.

¿Cómo verificar si mi vehículo posee estas fallas?

En caso desees corroborar si tu carro o vehículo presente alguna de estas fallas, puedes contactar directamente a la empresa proveedor o a los correos de los mismos. Según la información, estos son:

  • Renault Kwid: si quieres verificar si el auto de este modelo cuenta con algún problema de fábrica, puedes contactar al número (01) 713 5050 o al correo comunicate@derco.pe
  • Toyota Corolla, Corolla Cross y RAV4: para el caso de los modelos de la empresa de Toyota, puedes llamar a la línea telefónica 0 800 00669 o contactarte al correo cac@toyota.com.pe
  • BMW X3: por último, si deseas verificar algún problema este modelo de auto, contáctate con al número (01) 610-3535 o al correo atencionalcliente.BMW@inchcape.pe
