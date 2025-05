Un total de siete personas fallecieron por el suero fisiológico de Medifarma. Ante esta situación, Omar Garay Campones, paciente sobreviviente, contó su experiencia y exigió justicia por su caso y la muerte de los ciudadanos que recibieron la dosis de esta solución médica defectuosa.

"No debería volver a suceder tantas negligencias. Me tocó pasar una situación bastante compleja y he sido minimizado. Con hechos me han dicho prácticamente que me estaban haciendo un favor cuando me hacían todo tipo de pruebas. Las otras personas (fallecidas) no se pueden quejar, ni siquiera pueden expresarse ya que no están actualmente", declaró Garay en una conferencia de prensa.

Sobreviviente del suero defectuoso se pronuncia

Garay Campones informó que el pasado 19 de marzo acudió a la clínica Sanna para ser sometido a una intervención quirúrgica. Reveló que, en dicho establecimiento médico, le aplicaron el suero defectuoso y que, tras ello, sintió dolor en el brazo y tensión en la cabeza. Asimismo, señaló que a pesar que el dolor aumentaba y que le informó acerca de su sentir a los doctores, el personal médico no lo escuchó y continuó con su labor.

"El anestesiólogo me pone la vía y empieza a ingresar el suero. Luego, se va. En ese momento, yo empecé a sentir demasiado dolor, empecé a sentir que mi brazo me dolía. No me sentía tranquilo. Yo anteriormente había pasado una operación y sé que no tiene por qué doler tanto. Luego, llamé a una señorita y le dije que me dolía demasiado, que no aguantaba. Tras ello, vino el anestesiólogo, me revisó la mano y me dijo que está fluyendo normal. Yo le mencioné que no era normal porque sentía mucho dolor y que me dolía la cabeza", indicó.

"No tomaban importancia de lo que estaba mencionado. Luego, ingresó el doctor que me operó. Le repetí todo. Si bien es cierto yo sentía demasiado dolor pero trataba de estar tranquilo. En ese momento, yo le repito que tengo demasiado dolor en el brazo y que me dolía la cabeza. Me mandó a que me midieran la presión. Mi presión estaba en 180 sobre 85 y le dije que no soy hipertenso. Ellos decían que era mis nervios", añadió.

Además, manifestó que al ser atendido por el personal de salud se sintió "ignorado" y que espera que las autoridades continúen con las investigaciones acerca de lo ocurrido.

Cierre de Digemid tras muerte por sueros defectuosos

El extitular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó el cierre de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) tras las muertes registradas por los sueros defectuosos de Medifarma. Esta entidad será reemplazada por el nuevo organismo denominado la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (APEMEC) que se encargará de garantizar la calidad de los elementos médicos.

"Enviamos al Congreso un proyecto de ley que aprueba la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios", dijo el expremier.

