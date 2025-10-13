Un extorsionador estuvo a punto de quitarle el seguro a una granada para lanzarla a la Casa del Maestro, pero fue detenido por un colectivero de la zona. | Foto: Composición LR/ YouTube de Buenos Días Perú

Un extorsionador fue detenido por un colectivero cuando intentó dejar un explosivo en la cochera de la Casa del Maestro, ubicada en la cuadra 15 del jirón Washington, en el Cercado de Lima. En imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas por Panamericana, se observa cómo un sujeto llega en bicicleta a las inmediaciones del local. Con actitud tranquila, saca una granada del bolsillo y la lanza en el lugar.

Sin embargo, un transeúnte que estaba cerca se percató de la situación e impidió que el delincuente quitara el seguro de la granada para activarla. En las imágenes se observa el forcejeo entre ambos, hasta que el criminal cae de la bicicleta. Segundos después, el sujeto arroja el explosivo —aún con el seguro puesto— dentro del establecimiento, y los residentes de la zona corren despavoridos al notar su presencia.

Administradores de la Casa del Maestro serían extorsionados con pago de cupos

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los administradores de la Casa del Maestro están siendo extorsionados por hasta tres bandas criminales que exigen el pago de cupos. Vecinos de la zona han criticado la ausencia de presencia policial para prevenir este tipo de hechos, ya que el establecimiento se encuentra a solo dos cuadras de la sede central de la Dirincri.

Esta no es la primera vez que la Casa del Maestro sufre un ataque. El 30 de septiembre se produjo un incendio en la fachada del establecimiento, y el 1 de octubre también fue detonado un explosivo de fabricación casera en la puerta principal. Afortunadamente, ninguno de estos hechos dejó personas heridas. Según Panamericana, el sujeto permanece bajo custodia.

