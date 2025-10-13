HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Sociedad

Extorsionador intenta dejar explosivo en Casa del Maestro en Cercado de Lima, pero es detenido por colectivero: exigirían pago de cupos

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), los administradores de la Casa del Maestro están siendo extorsionados por hasta tres bandas criminales. El establecimiento ya ha sido blanco de ataques previos.

Un extorsionador estuvo a punto de quitarle el seguro a una granada para lanzarla a la Casa del Maestro, pero fue detenido por un colectivero de la zona.
Un extorsionador estuvo a punto de quitarle el seguro a una granada para lanzarla a la Casa del Maestro, pero fue detenido por un colectivero de la zona. | Foto: Composición LR/ YouTube de Buenos Días Perú

Un extorsionador fue detenido por un colectivero cuando intentó dejar un explosivo en la cochera de la Casa del Maestro, ubicada en la cuadra 15 del jirón Washington, en el Cercado de Lima. En imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas por Panamericana, se observa cómo un sujeto llega en bicicleta a las inmediaciones del local. Con actitud tranquila, saca una granada del bolsillo y la lanza en el lugar.

Sin embargo, un transeúnte que estaba cerca se percató de la situación e impidió que el delincuente quitara el seguro de la granada para activarla. En las imágenes se observa el forcejeo entre ambos, hasta que el criminal cae de la bicicleta. Segundos después, el sujeto arroja el explosivo —aún con el seguro puesto— dentro del establecimiento, y los residentes de la zona corren despavoridos al notar su presencia.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

lr.pe

Administradores de la Casa del Maestro serían extorsionados con pago de cupos

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los administradores de la Casa del Maestro están siendo extorsionados por hasta tres bandas criminales que exigen el pago de cupos. Vecinos de la zona han criticado la ausencia de presencia policial para prevenir este tipo de hechos, ya que el establecimiento se encuentra a solo dos cuadras de la sede central de la Dirincri.

Esta no es la primera vez que la Casa del Maestro sufre un ataque. El 30 de septiembre se produjo un incendio en la fachada del establecimiento, y el 1 de octubre también fue detonado un explosivo de fabricación casera en la puerta principal. Afortunadamente, ninguno de estos hechos dejó personas heridas. Según Panamericana, el sujeto permanece bajo custodia.

PUEDES VER: Sujeto finge ser paciente y dispara contra dentista dentro de su consultorio en Independencia: sospechan extorsión

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El crimen organizado, un peligro para la sociedad y la vida democrática

El crimen organizado, un peligro para la sociedad y la vida democrática

LEER MÁS
Extorsiones llegan a 20.705 casos este año, pero apenas hay 1.389 presos por este delito

Extorsiones llegan a 20.705 casos este año, pero apenas hay 1.389 presos por este delito

LEER MÁS
Con las manos en la masa: detienen a sujeto mientras cobraba extorsión en Piura

Con las manos en la masa: detienen a sujeto mientras cobraba extorsión en Piura

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

LEER MÁS
Fiscalía investiga a gerente que organizó concierto de Agua Marina, estaría involucrado a red criminal liderada por “El Jorobado”

Fiscalía investiga a gerente que organizó concierto de Agua Marina, estaría involucrado a red criminal liderada por “El Jorobado”

LEER MÁS
¿Es viable propuesta que José Jerí hizo a transportistas de recompensar económicamente a delincuentes para que delaten a sus cabecillas? Experto responde

¿Es viable propuesta que José Jerí hizo a transportistas de recompensar económicamente a delincuentes para que delaten a sus cabecillas? Experto responde

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sociedad

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025