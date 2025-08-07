HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Sociedad

Indignación en Los Olivos: al menos 12 perros mueren envenenados cerca de colegio y vecinos exigen justicia

Según testigos, las mascotas habrían inhalado una sustancia tóxica que provocó convulsiones y muertes instantáneas. Exigen justicia y medidas urgentes ante el riesgo para niños y residentes.

Vecinos de Los Olivos denunian envenenamiento a perritos
Vecinos de Los Olivos denunian envenenamiento a perritos | Composición LR | URPI-LR

Vecinos en Los Olivos se encuentran indignados tras el envenenamiento masivo de al menos 12 perros en el parque Virgen de Fátima, ubicado en el distrito, durante este fin de semana. Según indican, solo bastó que los animalitos olfatearan un producto aún no identificado para terminar afectadas. Indicaron que, luego de esto, sus mascotas presentaron convulsiones.

“Murieron 12 en un día, 5 en la noche y otros 6 en la mañana siguiente”, fueron las declaraciones de una de las vecinas para ATV. El suceso ha encendido las alarmas entre los residentes debido a que este parque está situado cerca a un colegio. “Imagínate que salga un niño de la escuela y se siente ahí porque está descansando y se pase las manos por el rostro”, comentaron consternados. Ahora, piden justicia y que se investiguen los hechos para dar con los responsables.

PUEDES VER: Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

lr.pe

Vecinos denuncian envenenamiento a 12 perros en parque de Los Olivos

Los afectados declararon que los animales se encontraban paseando con sus correas, como de costumbre. Entre las víctimas, se identificó a Balín, Milán, Beethoven, entre otros, quienes fallecieron de manera repentina luego de una salida al parque. "Han sido más de 12 perros los envenenados en este parque, y de una manera súper extraña, porque no comieron bocado algunos, solo olfatearon y fallecieron inmediatamente", declaró una de las vecinas.

"Nosotros lo llevamos al veterinario y ya no se pudo hacer nada más”, comentó la dueña de Milán, visiblemente afectada. Al igual que la responsable de Balín, Kelly, quien resaltó que estos perritos no eran callejeros, sino que se encontraban al cuidado de sus dueños. “Balín ha sido un perrito que, como todas las mañanas, sale a pasear de forma tranquila con correa. No ha sido un perro callejero para que puedan decir ha estado en la calle suelto. Él ha estado con su correa”, enfatizó.

PUEDES VER: Marcha contra el maltrato animal: ciudadanos se movilizan en defensa de los derechos de las mascotas

lr.pe

Perrito se salva de morir envenenado en Los Olivos

La dueña de Sissi, una de las perritas afectadas, comentó que pudo salvar a su mascota debido a que acudió rápidamente a un centro médico al notar que algo no andaba bien; sin embargo, aunque ya se encuentra estable, declaró que este incidente dejará secuelas en su salud. "Se encuentra aún en recuperación. Está con vía para mantenerse hidratada porque todavía no puede consumir bocado alguno. Tiene los pulmones lastimados. El doctor indica que esto será una secuela. Le lastimaron los pulmones, pero al menos sobrevivió", fueron sus palabras.

Indicó que, debido a su accionar, un especialista le colocó atropina, un fármaco empleado en casos de envenenamiento, y que gracias a ello pudo salvarla: "Sabía que era veneno porque comenzó a botar espuma por la boca. No es la primera vez que hemos visto estos casos", concluyó.

Los vecinos añadieron que las cámaras presentes en el parque no cubren todo el perímetro y que esto dificulta la identificación de los responsables: "Tenemos una cámara en uno de los árboles, pero no cubre los 360 grados. Hay un árbol que lo tapa, lamentablemente, por lo cual no podemos saber quién es el responsable de este acto de crueldad".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alcalde y serenos de Los Olivos son extorsionados por Injertos de Villa Sur: "Les doy una semana; si no, atacamos"

Alcalde y serenos de Los Olivos son extorsionados por Injertos de Villa Sur: "Les doy una semana; si no, atacamos"

LEER MÁS
Aumentan S/ 0.50 de pasaje en línea B de ruta Lima-Los Olivos para pagar cupo por extorsiones: les exigen S/20 diarios

Aumentan S/ 0.50 de pasaje en línea B de ruta Lima-Los Olivos para pagar cupo por extorsiones: les exigen S/20 diarios

LEER MÁS
Detonan explosivo en cevichería de Los Olivos tras amenazas previas: extorsionadores exigían S/10.000

Detonan explosivo en cevichería de Los Olivos tras amenazas previas: extorsionadores exigían S/10.000

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Cronograma de pago 2025 del Ministerio de Educación: ¿cuándo depositan los sueldos de docentes en agosto?

Cronograma de pago 2025 del Ministerio de Educación: ¿cuándo depositan los sueldos de docentes en agosto?

LEER MÁS
Actriz peruana enfrenta a agresor en Surquillo y lo denuncia por tocamientos indebidos en vía pública: sujeto tendría antecedentes

Actriz peruana enfrenta a agresor en Surquillo y lo denuncia por tocamientos indebidos en vía pública: sujeto tendría antecedentes

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que la inteligencia artificial y expertos no recomiendan estudiar?

¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que la inteligencia artificial y expertos no recomiendan estudiar?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió furioso a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

Sociedad

Vía Expresa Sur, la obra con sobrecosto y sin estudios de López Aliaga: trabajadores alertaron irregularidades y fueron despedidos

Vía Expresa Sur, la obra con sobrecosto y sin estudios de López Aliaga: trabajadores alertaron irregularidades y fueron despedidos

Temblor en Perú HOY, 5 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Nuevo hallazgo de la Cultura Chachapoyas: Investigadores descubren en Amazonas 2 cabezas clavas y 200 estructuras prehispánicas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Canciller Elmer Schialer: "El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio"

Loreto: UGEL anuló contrato de profesor que mostró condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota