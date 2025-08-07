Vecinos en Los Olivos se encuentran indignados tras el envenenamiento masivo de al menos 12 perros en el parque Virgen de Fátima, ubicado en el distrito, durante este fin de semana. Según indican, solo bastó que los animalitos olfatearan un producto aún no identificado para terminar afectadas. Indicaron que, luego de esto, sus mascotas presentaron convulsiones.

“Murieron 12 en un día, 5 en la noche y otros 6 en la mañana siguiente”, fueron las declaraciones de una de las vecinas para ATV. El suceso ha encendido las alarmas entre los residentes debido a que este parque está situado cerca a un colegio. “Imagínate que salga un niño de la escuela y se siente ahí porque está descansando y se pase las manos por el rostro”, comentaron consternados. Ahora, piden justicia y que se investiguen los hechos para dar con los responsables.

Vecinos denuncian envenenamiento a 12 perros en parque de Los Olivos

Los afectados declararon que los animales se encontraban paseando con sus correas, como de costumbre. Entre las víctimas, se identificó a Balín, Milán, Beethoven, entre otros, quienes fallecieron de manera repentina luego de una salida al parque. "Han sido más de 12 perros los envenenados en este parque, y de una manera súper extraña, porque no comieron bocado algunos, solo olfatearon y fallecieron inmediatamente", declaró una de las vecinas.

"Nosotros lo llevamos al veterinario y ya no se pudo hacer nada más”, comentó la dueña de Milán, visiblemente afectada. Al igual que la responsable de Balín, Kelly, quien resaltó que estos perritos no eran callejeros, sino que se encontraban al cuidado de sus dueños. “Balín ha sido un perrito que, como todas las mañanas, sale a pasear de forma tranquila con correa. No ha sido un perro callejero para que puedan decir ha estado en la calle suelto. Él ha estado con su correa”, enfatizó.

Perrito se salva de morir envenenado en Los Olivos

La dueña de Sissi, una de las perritas afectadas, comentó que pudo salvar a su mascota debido a que acudió rápidamente a un centro médico al notar que algo no andaba bien; sin embargo, aunque ya se encuentra estable, declaró que este incidente dejará secuelas en su salud. "Se encuentra aún en recuperación. Está con vía para mantenerse hidratada porque todavía no puede consumir bocado alguno. Tiene los pulmones lastimados. El doctor indica que esto será una secuela. Le lastimaron los pulmones, pero al menos sobrevivió", fueron sus palabras.

Indicó que, debido a su accionar, un especialista le colocó atropina, un fármaco empleado en casos de envenenamiento, y que gracias a ello pudo salvarla: "Sabía que era veneno porque comenzó a botar espuma por la boca. No es la primera vez que hemos visto estos casos", concluyó.

Los vecinos añadieron que las cámaras presentes en el parque no cubren todo el perímetro y que esto dificulta la identificación de los responsables: "Tenemos una cámara en uno de los árboles, pero no cubre los 360 grados. Hay un árbol que lo tapa, lamentablemente, por lo cual no podemos saber quién es el responsable de este acto de crueldad".

