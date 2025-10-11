Este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, subrayando la importancia de sus derechos y el empoderamiento. En Perú, estas niñas enfrentan desafíos significativos, como violencia estructural. | Plan International Perú | Cortesía

Este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, subrayando la importancia de sus derechos y el empoderamiento. En Perú, estas niñas enfrentan desafíos significativos, como violencia estructural. | Plan International Perú | Cortesía

Este 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, una fecha que promueve el cumplimiento de sus derechos y su empoderamiento. Sin embargo, en el Perú, ser niña sigue siendo un desafío. La violencia estructural que enfrentan sigue marcando sus vidas, y se ve materializada en embarazos tempranos, abuso o discriminación, relacionados con su situación de vulnerabilidad.

A propósito de esta fecha, La República conversó con cuatro voces expertas, que coinciden en un diagnóstico: el país aún no garantiza plenamente los derechos de sus niñas, ni ha logrado que ellas sean protagonistas de las decisiones que más las afectan. Además, existe una clara brecha de acceso a la educación y a la salud, que afecta aún más a las niñas que viven en zonas alejadas de la ciudad, lo que evidenciaría un abandono por parte del Estado.

El rol del Gobierno y la falta de recursos

Diana Miloslavich, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sostiene que parte del problema recae en que el Gobierno no implementa un plan sostenible, que tenga en cuenta las distintas realidades de las niñas peruanas y sus necesidades puntuales, más allá de campañas cortas o leyes sin mayor aplicación: ''Tenemos políticas, pero fallan los recursos económicos''. ''Lo que hay para las infancias, es poco lo que da el presupuesto público y lo que aprueba el Congreso. Entonces ahí hay un discurso y una práctica diferente. Si todos los niños y las niñas fueran una prioridad, tendrían que tener mayores recursos económicos para las políticas, los programas y los servicios. No lo tienen'', comenta. En 2023, solo el 1 % del presupuesto público fue destinado específicamente a proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia.

La exfuncionaria considera que la desigualdad se profundiza en territorios rurales y amazónicos, donde la pobreza, el machismo y la falta de servicios básicos crean un entorno hostil para las niñas. ''Cuando hablamos de infancia también tenemos que visibilizar a nuestras poblaciones originarias. Y las niñas en las zonas rurales que siguen estando en desventaja con las que viven en las ciudades'', indica. En el periodo de enero a julio de 2025, 18.184 niñas y adolescentes menores de 19 años fueron madres a nivel nacional, según los registros del Certificado de Nacido Vivo (CNV) del MINSA. De ese total, 8,631 provinieron de zonas rurales.

Miloslavich indica que se deben poner más recursos y atención en las infancias de zonas marginadas, con el fin de garantizarles ''no solamente una vida libre de violencia, sino un acceso a la salud, un acceso a la vivienda digna, un acceso a la educación''. No obstante, la exministra considera que el ''estancamiento'' en materia de salud y educación sexual se relaciona con un sector conservador en el país: ''Ese sector fundamentalista, con su ideología en contra del enfoque de género y los feminismos, lo que está haciendo es retroceder en los derechos de las mujeres y también de las niñas y de las infancias''.

Por último, ella sostiene que ''no estamos para priorizar'', ante la situación que viven las infancias en Perú. ''Cada vez que hablamos de priorizar, perdemos derechos, posibilidades de mejorar la vida de las niñas. Yo creo que no hay que priorizar nada, yo creo que hay que atender de manera interseccional, integral. Si priorizamos, dejamos un sector un importante número y población importante de niñas'', finaliza.

Violencia en distintos niveles

Es importante precisar que la violencia a la cual están expuestas las niñas peruanas no tiene una sola imagen, pero sí hay algunas problemáticas más presentes que otras. En los primeros seis meses de 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 6.677 casos de violación sexual en todo el país. De estos casos, 3.857 correspondieron a niñas o adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa un 61,6 % de las víctimas mujeres en ese período. Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, indica que, incluso dentro de esta categoría, se puede incluir distintos tipos de violencia. ''La violación sexual, sí, pero hay otras formas como tocamientos indebidos, por ejemplo, o acoso en las escuelas'', menciona.

Además, la experta expone que las víctimas de agresiones sexuales son, muchas veces, forzadas a continuar su gestación. ''Encima de esto, se pone en traba para el acceso al aborto terapéutico. Un embarazo pone en grave riesgo la vida de una niña menor de 14 años'', denuncia, y agrega: ''Genera un trauma permanente en la salud mental de esta niña, y además genera un círculo de pobreza. En general, este embarazo involuntario es una barrera para el ejercicio de los proyectos de vida''.

La experta cuestiona la falta de coherencia del gobierno, ya que señala mientras se impulsan campañas cortas por la igualdad, se desfinancian programas que trabajaban directamente con comunidades y escuelas. ''El Estado falla cuando no protege a la niñez y no tiene una estrategia clara estructural para la prevención que no sean solo campañas aisladas, pequeñas, sino trabajar en desterrar la unidad, trabajar a nivel de la educación sexual integral, trabajar con diferentes actores eh para la prevención de la violencia'', puntualiza.

Por último, Meléndez dice que no puede existir un doble discurso que continúe avalando la violencia. ''Acaban de asignar como presidente a una persona que ha tenido una denuncia por violación sexual. La lógica de impunidad es la misma. Mientras se sigue enviando un mensaje de impunidad frente a los agresores, el riesgo de que esta forma de violencia continúe es muy alto'', menciona.

Infancias truncadas

Matilde Cobeña, doctora experta en materia de niñez y adolescencia en entidades públicas y privadas, pone el foco en la necesidad de salud sexual integral y que empiece a una edad temprana. En 2024, se produjeron 39.307 partos en menores de edad y adolescentes (datos del CNV). De estos, 1.072 partos fueron de niñas entre 11 y 14 años. Esto demostraría la necesidad de que las niñas tengan acceso a mayor conocimiento sobre sus cuerpos y los derechos que les corresponden. ''Si no no enseñamos educación sexual integral, o sea, cómo cuidar su cuerpo a una niña, las partes que no se le tocan... Si no enseñamos el respeto, la igualdad entre los seres humanos, entonces difícilmente van a tener herramientas para poder cuidarse y enfrentar y denunciar estos estos actos'', sostiene.

Asimismo, Cobeña indica que no se deben normalizar los actos de violencia, pero que un obstáculo permanece siendo el estigma en la sociedad peruana. ''Lamentablemente la educación sexual integral se ha ido concibiendo como si fuera un tema de ideología y eso no es verdad. No es una ideología'', señala. La experta subraya que el enfoque de derechos debe traducirse en acciones concretas y sostenidas que permitan el desarrollo de las infancias. ''Necesitamos que todas las niñas en general tengan igualdad y oportunidades, y puedan también ejercer sus derechos de manera plena'', afirma.

Por último, ella indica que el enfoque debe extenderse a las mismas niñas, desde su formación temprana. ''Hay que trabajar mucho desde la escuela en el empoderamiento de las niñas. Esto implica enseñarles que ellas tienen iguales derechos, iguales oportunidades que los hombres. Promover, por ejemplo, carreras de ciencias y tecnología, carreras STEM, porque cada vez está demostrado que las mujeres también pueden hacer pueden seguir carreras que tradicionalmente han sido concebidas para hombres'', indica, y agrega: ''Hay que empoderar a las niñas y que conozcan sus derechos, donde denunciar, qué pueden hacer ante un caso de violencia''.

Según Cobeña, es necesario empezar a trabajar en base a las necesidades de las niñas: ''Lo que ellos nos piden ahora es respeto a sus derechos. Nos piden escucharlas. Nos piden ser tomadas en cuenta y hay muchos espacios en organizaciones donde las niñas están alzando su voz y están aprendiendo a decir su opinión. Ella culmina con un mensaje contundentente: ''El Día de la niña es un día preciso para recordar la importancia de sus derechos, para visibilizarlas y para reconocer los avances, pero sobre todo para reflexionar de lo que se ha estancado en los últimos años o que está faltando o que necesita fortalecerse''.

Participación para resolver la problemática

Según el INEI y su Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 2024 (ENARES), 9.608 niñas fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 12 años. Desde Plan International (ONG presente en más países de 75 países), su presidente en Perú, Víctor García, alerta sobre una práctica relacionada con estas cifras y que persiste en silencio: las uniones tempranas y forzadas. A pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en el país desde el 2023, las uniones de hecho precoces siguen ocurriendo en comunidades donde el Estado no llega. De acuerdo con García, esto podría visibilizarse con los reportes de embarazos adolescentes. ''El estado tiene que abordarlo de manera integral para saber si ese embarazo está asociado a una violencia sexual o es producto también de una unión forzada'', puntualiza.

Recalca que la participación de las niñas en la agenda pública es casi inexistente, o muy limitada, incluso cuando se trata de abusos contra ellas. ''Cuando las chicas van aprendiendo y conociendo y se empoderan, necesitan autoridades que escuchen, necesitan autoridades que valoren su opinión'', explica, y continúa: ''Todavía tenemos un mundo centralizado en los adultos donde se valora más su opinión y ellos proponen soluciones, cuando son las mismas niñas las que pueden proponer soluciones porque son las que viven en su realidad. Entonces, la participación es algo que también se tiene que mejorar''.

Para García, el enfoque para resolver los abusos cometidos contra las niñas debe ser integral, y debe incluir educación, salud, protección y cambio cultural: ''Es bueno que haya un marco legal. Sin embargo, no basta con tener solo la ley promulgada, sino que hay un rol fuerte del Estado (...) Hacer que trabajen en sinergia la salud, educación y protección. Luego, empezar a trabajar sobre pautas de crianza y cómo detectar diferentes tipos de violencia''. El experto sostiene que los docentes y los padres tienen un rol clave, ya que son los responsables de identificar los casos y que las autoridades puedan tomar acción.

De acuerdo con García, las uniones forzadas (muchas veces legitimadas por necesidad económica) condenan a las niñas a dejar la escuela y reproducir ciclos de pobreza y abuso, que ya experimentan por su misma condición de vulnerabilidad. Él asevera que las desigualdades y los roles de género cumplen un papel nocivo: ''A las mujeres les toma más tiempo, más esfuerzo, más dedicación poder este acceder a mejores ofertas educativas u obtener empleo''.

11 de octubre: ¿cuál es el futuro para las niñas peruanas?

Las voces de García, Meléndez, Miloslavich y Cobeña coinciden en que la desigualdad que enfrentan las niñas no es solo un problema social, sino una herencia estructural. Las brechas educativas, las uniones tempranas, el embarazo adolescente o la falta de participación son expresiones distintas del mismo patrón: un país que aún no ha aprendido a mirar a sus niñas como ciudadanas plenas.

En el Día Internacional de la Niña, fecha creada por las Naciones Unidas, pero impulsada desde la sociedad civil y desde los feminismos, el llamado es claro: escucharlas, creerles y actuar. De acuerdo con los expertos, se necesita voluntad política, educación con enfoque de género, programas sostenidos y un cambio cultural profundo que reconozca sus derechos.

