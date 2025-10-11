HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

Controversia. Concesionaria Lima Expresa denuncia que la Municipalidad de Lima incumple el contrato de concesión por esta vía sin peaje, exponiendo al Estado a nuevos arbitrajes internacionales.

La inauguración de una vía paralela a la altura del peaje de la Vía de Evitamiento con dirección a la Av. Separadora Industrial, por parte de la gestión municipal de Rafael López Aliaga, ha generado controversia con la concesionaria Lima Expresa, pues no cuenta con peaje y desacata una orden internacional.

La concesionaria señaló que el tribunal internacional de arbitraje con sede en Washington (CIADI) ordenó al Perú, lo que incluye a la MML, EMAPE y Municipalidad de La Molina, no abrir ni poner en operación vehicular ni peatonal esta vía a la que consideró como “ilegal”.

PUEDES VER: Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

“La apertura constituirá una violación directa de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado peruano”, señaló.

Incumple contrato de concesión

Según dijo, este proyecto que está ubicado en La Molina también incumple el contrato de concesión, exponiendo al Estado a nuevos arbitrajes internacionales y afectando la confianza de los inversionistas en el país.

“Parte del terreno usado por la MML para esta vía pertenece a los activos de la concesión, que debieron ser transferidos hace más de una década”.

Dijo además, que esta vía paralela no aporta ninguna mejora  para los conductores de Lima, pues ya existen rutas libres y seguras para los vecinos de La Molina y Ate. Asimismo, dijo que ha sido construida sin criterios técnicos y que aumentará los riesgos viales para los usuarios.

Además, la concesionaria mostró su rechazo pues su construcción bloquea proyectos como la modernización del peaje de Monterrico, una iniciativa presentada hace dos años a la MML, 100% privada, “sin incremento de tarifa".

La empresa exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a detener las intervenciones que violan el contrato de concesión y a retomar el diálogo técnico e institucional para seguir mejorando la movilidad de la capital sin comprometer la seguridad.

Esta vía paralela fue inaugurada hoy sábado 11 de octubre por Rafael López Aliaga y el alcalde de La Molina, Diego Uceda.

Hay que precisar que Rafael López Aliaga viene inaugurando obras inconclusas a poco tiempo de vencerse el plazo este lunes 13 de octubre para renunciar a su cargo para postular a la presidencia de la República.

