Ese 29 de septiembre, la Municipalidad de Lima (MML) ha dado inicio a la obra de la vía Rápida Próceres-Wiesse, la cual pretende reducir el tiempo de viaje de dos horas a solo 30 minutos. Sin embargo, Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, advierte que este proyecto eliminará el carril de retorno del servicio del corredor, lo cual generará demoras para el pasajero, quitándole al bus la exclusividad en el tránsito.

En conversación con La República, Hermoza indicó que sostuvo dos reuniones con funcionarios de la Municipalidad de Lima, en donde no obtuvo argumentos sólidos que justifiquen la realización de la obra en la avenida Wiesse. "Era clara la posición de que tenían que hacer (la obra) sí o sí. Sin fundamento ni nada", precisó el representante ante un escenario que generará conflictos en el transporte público que ya existe en la zona.

Corredor Morado perdería exclusividad por obra de la MML

Ante este escenario, Hermoza indicó que el diseño de la vía rápida Próceres-Wiesse abarca un tramo de 3,6 kilómetros y, con su ejecución, el Corredor Morado perderá su carril de retorno. Indicó que la avenida Wiesse tiene dos carriles auxiliares en los laterales, en donde circulan colectivos y cústers informales. Sin embargo, con esta obra se eliminará un carril de transporte público en sentido de Lima hacia San de Lurigancho para que se construyan los cimientos de la obra en donde circularán los autos.

El representante aseveró que los funcionarios de la Municipalidad de Lima no tenían conocimiento de cuántos vehículos utilizan la avenida Wiesse y que, durante el proceso de la obra, se evaluarán estos factores. "¿Cómo tú determinas que necesitas un puente, si ni sabes quiénes lo utilizan. No sabían qué responder", cuestionó.

"¿Cómo regresará el transporte público a San Juan de Lurigancho? Lo van a mandar a la vía auxiliar con los autos y mototaxis que giren a la derecha. Es decir, con el transporte informal", sostuvo. Hermoza considera que esta vía rápida le quitará la exclusividad a la vía que usa el Corredor Morado, lo cual generará demoras en el tiempo de viaje del servicio. "Los buses demorarán más en llegar y en dar la vuelta para seguir su recorrido durante el día", precisó.

Obra se llevará a cabo en una vía concesionada

De acuerdo con el representante del Corredor Morado, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) no ha brindado ningún permiso para la obra de la vía rápida Próceres-Wiesse, la cual está concesionada. "Los contratos de concesión no pueden ser afectados por decretos de urgencia", aseveró.

Por estos motivos, Hermoza intentó comunicarse con la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, desde donde se otorgaron los permisos, pero asegura que se hizo caso omiso. "Estamos evaluando denunciarlos por infracción porque los contratos de concesión están avalados por la Constitución", indicó para nuestro medio.

Molestias por el inicio de la obra

El lunes 29 de septiembre se llevó a cabo el inicio de la obra vía rápida Wiesse, en donde el alcalde Rafael López Aliaga estuvo presente. Sin embargo, Hermoza se mostró desconcertado por todo el tráfico que ocasionó el escenario para el evento de la primera piedra. "No sabía que se inauguraban obras con grupos. Hacer una fiesta en la vía ocasiona tráfico", sentenció.

Pese a que el inicio de la obra ya ha sido celebrara por la Municipalidad de Lima, esta carece de un expediente técnico y no tiene argumentos sólidos que avalen el impacto y las mejoras que pretenden en el tránsito vehicular. Cabe resaltar que no sería la primera vez que autoridades de ATU y la Municipalidad de Lima no llegan a un acuerdo. Tras ello, existe el riesgo de que estos proyectos queden inconclusos.

