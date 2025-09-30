HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Sociedad

Corredor Morado evalúa denunciar por infracción a la Municipalidad de Lima por vía rápida Wiesse: quitaría un carril exclusivo

Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, advierte que el proyecto eliminará el carril de retorno del Corredor Morado, lo que causará demoras significativas en el servicio público que llega hasta San Juan de Lurigancho.

La obra realizada por la MML en la avenida Wiesse afectaría el tránsito del Corredor Morado. Foto: Composición LR
La obra realizada por la MML en la avenida Wiesse afectaría el tránsito del Corredor Morado. Foto: Composición LR

Ese 29 de septiembre, la Municipalidad de Lima (MML) ha dado inicio a la obra de la vía Rápida Próceres-Wiesse, la cual pretende reducir el tiempo de viaje de dos horas a solo 30 minutos. Sin embargo, Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, advierte que este proyecto eliminará el carril de retorno del servicio del corredor, lo cual generará demoras para el pasajero, quitándole al bus la exclusividad en el tránsito.

En conversación con La República, Hermoza indicó que sostuvo dos reuniones con funcionarios de la Municipalidad de Lima, en donde no obtuvo argumentos sólidos que justifiquen la realización de la obra en la avenida Wiesse. "Era clara la posición de que tenían que hacer (la obra) sí o sí. Sin fundamento ni nada", precisó el representante ante un escenario que generará conflictos en el transporte público que ya existe en la zona.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

lr.pe

Corredor Morado perdería exclusividad por obra de la MML

Ante este escenario, Hermoza indicó que el diseño de la vía rápida Próceres-Wiesse abarca un tramo de 3,6 kilómetros y, con su ejecución, el Corredor Morado perderá su carril de retorno. Indicó que la avenida Wiesse tiene dos carriles auxiliares en los laterales, en donde circulan colectivos y cústers informales. Sin embargo, con esta obra se eliminará un carril de transporte público en sentido de Lima hacia San de Lurigancho para que se construyan los cimientos de la obra en donde circularán los autos.

Carta enviada por el Corredor Complementario a ATU. Foto: LR

Carta enviada por el Corredor Complementario a ATU. Foto: LR

El representante aseveró que los funcionarios de la Municipalidad de Lima no tenían conocimiento de cuántos vehículos utilizan la avenida Wiesse y que, durante el proceso de la obra, se evaluarán estos factores. "¿Cómo tú determinas que necesitas un puente, si ni sabes quiénes lo utilizan. No sabían qué responder", cuestionó.

"¿Cómo regresará el transporte público a San Juan de Lurigancho? Lo van a mandar a la vía auxiliar con los autos y mototaxis que giren a la derecha. Es decir, con el transporte informal", sostuvo. Hermoza considera que esta vía rápida le quitará la exclusividad a la vía que usa el Corredor Morado, lo cual generará demoras en el tiempo de viaje del servicio. "Los buses demorarán más en llegar y en dar la vuelta para seguir su recorrido durante el día", precisó.

PUEDES VER: Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

lr.pe

Obra se llevará a cabo en una vía concesionada

De acuerdo con el representante del Corredor Morado, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) no ha brindado ningún permiso para la obra de la vía rápida Próceres-Wiesse, la cual está concesionada. "Los contratos de concesión no pueden ser afectados por decretos de urgencia", aseveró.

Por estos motivos, Hermoza intentó comunicarse con la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, desde donde se otorgaron los permisos, pero asegura que se hizo caso omiso. "Estamos evaluando denunciarlos por infracción porque los contratos de concesión están avalados por la Constitución", indicó para nuestro medio.

PUEDES VER: Corredor Morado modifica su ruta en San Juan de Lurigancho por paro de transportistas: conoce los nuevos desvíos

lr.pe

Molestias por el inicio de la obra

El lunes 29 de septiembre se llevó a cabo el inicio de la obra vía rápida Wiesse, en donde el alcalde Rafael López Aliaga estuvo presente. Sin embargo, Hermoza se mostró desconcertado por todo el tráfico que ocasionó el escenario para el evento de la primera piedra. "No sabía que se inauguraban obras con grupos. Hacer una fiesta en la vía ocasiona tráfico", sentenció.

Pese a que el inicio de la obra ya ha sido celebrara por la Municipalidad de Lima, esta carece de un expediente técnico y no tiene argumentos sólidos que avalen el impacto y las mejoras que pretenden en el tránsito vehicular. Cabe resaltar que no sería la primera vez que autoridades de ATU y la Municipalidad de Lima no llegan a un acuerdo. Tras ello, existe el riesgo de que estos proyectos queden inconclusos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

Paro de transportistas del 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

LEER MÁS
Colas de una hora y ansiedad diaria: el Metropolitano enferma la salud mental de sus usuarios

Colas de una hora y ansiedad diaria: el Metropolitano enferma la salud mental de sus usuarios

LEER MÁS
Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

LEER MÁS
¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Paro del 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este

Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Sociedad

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota