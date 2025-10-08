HOYSuscripcion LR Focus

Política

Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

Luego de que la población de Puno recibiera a Butters con abucheos y basura, aseguraron que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y cualquiera que los acuse de "terrucos" tendrán la misma bienvenida.

Phillip Butters es repudiado en Puno. Foto: composición La República / Liubomir Fernández
Phillip Butters es repudiado en Puno. Foto: composición La República / Liubomir Fernández

La población de Puno ha manifestado una profunda indignación ante lo que consideran son prejuicios y estigmatizaciones por parte de figuras públicas. Esto se evidenció con la visita del precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, quien fue recibido con abucheos y lanzamiento de huevos a su llegada a Radio La Decana. Esta hostil bienvenida fue una respuesta directa a sus anteriores comentarios, donde calificó a los manifestantes del sur como "terrucos" y pidió a la Policía que "les metiera un balazo en la cabeza".

Desde los exteriores de la radio, ciudadanos declararon a la prensa que este recibimiento no será exclusivo para Butters. Advirtieron que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, y cualquier otro político que use el calificativo de "terruco" para referirse a ellos, enfrentará la misma reacción de rechazo en la región.

"Juliaca, Puno, responde a nivel nacional. Llamamos a los excompañeros dirigentes de todas las provincias a no recibir a este señor indeseable (Butters), que a través de su medio de comunicación ha ordenado que disparen a la cabeza a los hermanos de Puno. Ahí tienen más de 50 muertos. El Comité Unitario de Lucha ha acordado continuar no solamente contra Phillip, sino contra 'Porky' porque nos botaron de las plazas de Lima", aseguró un ciudadano de Juliaca.

Asimismo, otra ciudadana, aseguró sobre una posible llegada de López Aliaga a la región: "Así como hemos botado a Phillip Butters lo haremos con Porky y a todos los derechistas que nos terruquearon, no somos como Lima, acá el partido más grande es el antifujimorismo".

