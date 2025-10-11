Niños arequipeños deslumbran en casting para la película Coquito

Casting se realizó para los papeles de Coquito y Rosita. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Cerca de quinientos niños de Arequipa participaron del casting para la película Coquito, filme basado en el célebre libro que enseñó a leer varias generaciones. Los menores, cuyas edades iban entre 6 a 12 años, vinieron caracterizados como el personaje de varias ediciones del texto. También asistieron niñas para el papel de Rosita, la amiga de Coquito.

El proceso de selección se realizó este 11 de octubre en la calle San Pedro 109 en pleno centro histórico de la Ciudad Blanca. Los niños acudieron no solo con su caracterización, también con sus talentos. Varios de ellos demostraron tener dotes para bailar, hablar francés, dibujar bailar, entre otros.

Sueños de salir en la pantalla grande

“Yo quisiera participar en la película Coquito, soy muy bueno en muchas cosas: en teatro, atletismo, también me he estado preparando mucho. ¡Qué viva Coquito!”, indicó un pequeño participante de sólo 8 años.

“Me hice el corte cabello igual que Rosita, me quiero parecer a la amiga de Coquito y ojalá gane”, dijo Brisa de 7 años.

Niños acudieron en compañía de sus padres en busca del sueño de ser Coquito. Foto: Mirelia Quispe - La República.

A lado de los pequeños participantes, no faltaron los padres para apoyar a sus hijos, quienes los animaban a no tener miedo y destacar durante el casting.

“Están muy emocionados, dicen quisiera ser Coquito. Yo estoy agradecida, con Coquito aprendí a leer y escribir, gracias a Everardo Zapata, muy orgullosa de este autor. Como siempre apoyando a los hijos en sus sueños”, refirió la abuela de dos niños participantes.

Dirección y producción de película

La película estará dirigida por el cineasta Eduardo Guillot y con la producción ejecutiva de Aman Kumar. Este sábado fue el último día del casting para que los niños pueden obtener un papel en la película.