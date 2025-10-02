El 2 de octubre se estrenan 'El corazón del lobo' y 'Los indomables, la leyenda del último inca', producciones que abordan temas de la historia peruana desde perspectivas emotivas y épicas. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El cine peruano no deja de sorprender, a tal punto que en solo un mes habrá más de cinco estrenos. Desde el jueves 2 de octubre al jueves 30 de octubre, la cartelera se renovará con diversas producciones nacionales, varias de ellas han logrado reconocimientos a nivel internacional. Los amantes del séptimo arte tendrán la oportunidad de disfrutar de diversos géneros, como la comedia, la acción, el thriller psicológico y hasta algunas que están basadas en hechos reales.

‘El corazón del lobo’ (2 de octubre)



El aclamado director peruano Francisco J. Lombardi regresa a los cines peruanos con ‘El corazón del lobo’, su largometraje número 19, basado en hechos reales. Rodada en Tarapoto y Pariamarca, la cinta propone una mirada cruda, íntima y conmovedora al interior de la organización terrorista Sendero Luminoso, narrada desde los ojos de un niño amazónico. Además, se incorpora diálogos en español y asháninka para preservar la riqueza cultural del relato. El elenco está encabezado por Victor Acurio (Willaq Pirqa), el Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, entre otros.

Sinopsis: La historia sigue a Aquiles, un niño asháninka de nueve años secuestrado de su aldea y forzado a crecer en medio del adoctrinamiento y la violencia, sobreviviendo impulsado por un único objetivo: escapar y reencontrarse con su padre. El relato muestra su transformación de víctima a combatiente y su desesperado intento de huir.



‘Los indomables, la leyenda del último inca’ (2 de octubre)



Este jueves 2 de octubre llega a los cines peruanos ‘Los Indomables, la leyenda del último inca’, la nueva película dirigida por Tito Catacora con guion del recordado Oscar Catacora. Este filme presenta una historia inspirada en la gesta libertaria de Túpac Amaru, Túpac Katari y Pedro Vilcapaza. Se trata de una obra épica que revive momentos históricos con la fuerza de la resistencia indígena. El elenco está integrado por el gran actor Reinaldo Arenas, Edwin Riva, Maribel Berrocal, Carlos Victoria, Oscar Yépez y Sylvia Majo.

Sinopsis: Ambientada en 1781, ‘Los Indomables, la leyenda del último inca’ presenta a las huestes revolucionarias Amaru-Kataristas que ocupan el altiplano del sur de Perú. Sapa Inca, el último descendiente de los incas aymaras y su esposa Gregoria, deciden continuar con la insurrección indígena contra los opresores españoles. En una época convulsionada por los cambios, la obsesión por la causa libertaria, el amor en tiempos de caos y la traición entre la hermandad, desencadenarán una serie de tragedias.

‘La lágrima del diablo’ (9 de octubre)



Tras conquistar el premio Calavera de Oro a Mejor Película Latinoamericana en el Mórbido Film Fest 2024 y a poco de participar en el 58 Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges (Cataluña, España), ‘La lágrima del diablo’, película peruana de terror fantástico dirigida por Gonzalo Otero, alista su estreno en los cines nacionales este 9 de octubre gracias a Star Films.

Sinopsis: Rodada en inglés con actores estadounidenses, cuenta la historia de un grupo de jóvenes documentalistas que se adentran en un bosque peruano para investigar la minería ilegal, sin saber que ingresan al dominio del supay, una entidad ancestral que castiga a los intrusos.



‘Alfa y Bravo’ (16 de octubre)



‘Alfa y Bravo’, la nueva película de comedia y acción que apunta a conquistar a los espectadores de diversas edades, llega a los cines este 16 de octubre. Escrita, dirigida, producida y co-protagonizada por Aaron Otoya, la cinta reúne a un elenco que combina experimentadas figuras de la actuación como Brenda Matos y Santiago Suárez y Emilram Cossio, con figuras que conquistan las plataformas virtuales como Mateo Garrido Lecca, Johnny ‘Cholo Soy’ Zare y el popular influencer Sibenito Osorio.



Sinopsis: Este largometraje nos trae la historia del dúo Alfa (Aaron Otoya) y Bravo (Cholo Soy), un ex agente de la CIA que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local apasionado por los deportes extremos. El destino los junta al verse envueltos en problemas con unos mafiosos y se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus “novias” secuestradas por el sindicato criminal transnacional conocido como El Nuevo Movimiento. A lo largo de su travesía, este dúo forma un lazo inquebrantable mientras se enfrentan a un diverso ejército de criminales.



'La habitación negra' (30 de octubre)



Yiddá Eslava no puede con la emoción. La exchica reality está contenta porque falta poco para el estreno de su quinta película, 'La habitación negra', a la cual, ella se refiere como "su primer bebé", debido a que lo hará con su propia productora independiente. Este thriller psicológico, que contará con la participación de Yiddá, Pietro Sibille, Mayra Couto, Ximena Galiano, 'El chico de las noticias', entre otros; llega a los cines el 30 de octubre, un día antes de Halloween.



Sinopsis: La historia sigue a Camila (Yiddá Eslava), una influencer atrapada en un cruel experimento digital: transmitir en vivo su propio cautiverio mientras una audiencia anónima decide su destino. Lo que empieza como un juego perturbador se convierte en un espectáculo macabro, en el que la validación virtual y la supervivencia se entrelazan en un mismo pulso.

