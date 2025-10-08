El casting para 'Coquito, la película' se realizará en Arequipa el 10 y 11 de octubre, buscando actores infantiles para el filme dirigido por Eduardo Guillot. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El casting para 'Coquito, la película' se realizará en Arequipa el 10 y 11 de octubre, buscando actores infantiles para el filme dirigido por Eduardo Guillot. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Todo va quedando listo para iniciar el casting para encontrar al personaje principal y otros papeles infantiles secundarios (niños y niñas) de ‘Coquito, la película’, filme que será dirigido por el reconocido cineasta Eduardo Guillot y producido por Aman Kumar. La primera convocatoria se realizará en la ciudad de Arequipa (calle San Pedro 109, a media cuadra de la Plaza España), los días viernes 10 y sábado 11 de octubre.

Como se sabe, el rodaje de ‘Coquito, la película’ se desarrollará completamente en Arequipa, con el objetivo de capturar la esencia de la ciudad y el entorno que marcó la trayectoria del profesor Everardo Zapata, creador del emblemático libro de lectoescritura Coquito, y en donde comenzó su trayectoria como docente de primaria.

¿De qué trata la película?



‘Coquito, la película’ está inspirada en la vida de Everardo Zapata Santillana, ilustre arequipeño, maestro y autor de Coquito, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2025. Esta obra salió por primera vez al mercado en Arequipa en 1955 y, a lo largo de 70 años, ha enseñado a leer a millones de niños en el Perú y en el mundo.

La película entrelaza los inicios de la inspiradora historia de superación y emprendimiento del maestro Zapata con las vivencias de un entrañable personaje infantil: Coquito. Sus caminos se cruzan en el pueblo arequipeño de Punta de Bombón, dando un giro decisivo no solo a sus propias vidas, sino también a la de miles de niños peruanos que encontraron en la alfabetización una puerta hacia nuevas oportunidades.

“Queremos que esta película sea un homenaje a los maestros y al impacto que pueden tener en la sociedad. La historia de don Everardo es un ejemplo de cómo una visión clara y un propósito pueden transformar vidas”, comentó Eduardo Guillot.

‘Coquito, la película’ se perfila como una de las cintas más esperadas por todos los peruanos, no solo por la nostalgia que evoca el libro, sino por el poderoso mensaje que representa: la educación como motor de transformación social. Se espera que llegue a las salas en 2026, de acuerdo con el avance oficial que publicó el canal de YouTube de Star Films Perú.

