“El verbo leer, como el de amar y soñar, no soporta el modo imperativo”, decía Borges, señalando que leer es un acto voluntario y personal. Everardo Zapata, creador de ‘Coquito’, es una de esas personas que aplican al lema del poeta argentino a la perfección. Este hombre de Arequipa ha logrado que por alrededor de 70 años, miles de niños sigan aprendiendo a leer de manera efectiva en el país. Lamentablemente, en el Perú aún se registra cerca del 5% de analfabetismo, según el informe del INEI de 2024 y aunque la educación sigue siendo un desafío que requiere intervención del Estado, rara vez aparecen mediadores comprometidos, como es el caso de Zapata, quien con el libro ‘Coquito’, ayuda a difundir la lectura y la escritura a nivel nacional.

Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la necesidad y la pobreza. Aprendió que la educación podía abrirle puertas, que la escasez cerraba. Fue gracias a un amigo y al apoyo de directores que logró acceder a becas para estudiar, incluso cuando no tenía los recursos para continuar. Como él recuerda en su juventud: “Me dijeron: ‘Tú no estás para ser obrero, tú tienes que ser profesional’”. Este acompañamiento le permitió demostrar su talento y ocupar los primeros puestos en los exámenes, iniciando así su camino en la enseñanza. “Me apuntaron, di el examen e ingresé con el primer puesto. Me dijeron: "'Tú no necesitas estudiar. Ya sabes’. Así que gané la beca”.

Su elección de ser profesor no fue casualidad. Un mentor le indicó que tenía aptitudes excepcionales y que debía aprovecharlas en la educación: “Tú no puedes ser un sastre, serías un desastre. Tú has nacido para estudiar”. Aunque inicialmente aprendió a confeccionar ternos, pronto comprendió que podía combinar su vocación con un trabajo profesional más estable, y así fue encaminado hacia la docencia: “Tú tienes que ser profesional. Estudia para profesor”. La beca de interno que recibió de joven le permitió cubrir todos los gastos y concentrarse en sus estudios: “Son becas de interno, o sea, te pagaba todo el Estado. Así, bueno, me anoté. Y salí primero”, garantizando un futuro distinto al que la vida le había ofrecido.

Al iniciar su labor educativa, se enfrentó a un sistema con libros mal diseñados y sin metodología clara; se dio cuenta de un detalle peculiar que cambiaría su vida: “Me di cuenta de que los libros no estaban bien hechos. Estaban creados solo para vender”. Esto no ayudaba a los niños a aprender a leer de manera rápida y comprensible, lo que lo motivó a crear un libro propio: “Entonces dije: ‘Yo voy a hacer un libro’. Y comencé a estudiar, a buscar libros del extranjero para leer un poco. Hasta que supe que el castellano era un idioma transparente”, mencionó Zapata.

El resultado de su esfuerzo fue ‘Coquito’, un libro diseñado para enseñar lectura y escritura con un enfoque práctico y accesible. Cada lección estaba cuidadosamente estructurada, con ejercicios que permitían a los niños comprender y practicar de manera gradual: “La letra más fácil de escribir es la O. Empiezo enseñando la O. Después una rayita, en la I. Junto a las dos, sale la A. No enseñaba la A romana, sino la A de escribir”. Además, supervisaba la calidad de los dibujos y tipografía: “Felizmente, en mi escuela había un buen dibujante… Ellos hacían los dibujos. Yo les daba la muestra, para que ellos hagan algo mejor que el ejemplo que les di”. Así, Everardo rechazaba los estándares de imprentas que priorizaban la estética sobre la enseñanza.

‘Coquito’, el libro educativo de Zapata, revolucionó la forma en que los niños aprenden a leer y escribir en Perú. Foto: Mirelia Quispe/ La República

La innovación de Coquito en la educación tuvo un impacto inmediato. Los estudiantes lograban avances notables en menos tiempo, evitando la repetición del año escolar: “Antes los niños repetían el año hasta tres veces. Con mi libro aprendían una lección diaria o en dos días una letra con sus combinaciones”, recordó. Su enfoque personalizado y metódico transformó la enseñanza de la lectura, haciendo del aprendizaje una experiencia más efectiva y motivadora, especialmente para niños con recursos limitados o provenientes de zonas rurales. “Teníamos el 70% de los alfabetos. Por ende, primero había que enseñarles a leer, y ya después los otros retrasos (en el aprendizaje de los niños) eran fáciles. Eso los motivó para que no haya analfabetismo”.

A lo largo de los años, ‘Coquito’ se consolidó como un referente en la educación peruana. Su autor supervisó cada edición, mejorando continuamente las lecciones y la presentación de los contenidos. Gracias a su dedicación y visión, logró ofrecer a los maestros y alumnos una herramienta nacional de alta calidad, fomentando la alfabetización y demostrando que, con creatividad y esfuerzo, la educación puede transformar vidas y comunidades enteras. “Yo sabía que con mi nuevo libro iban a aprender en menos tiempo”, mencionó. Y así lo fue.