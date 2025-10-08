HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

Cesar Vasquez también apuntó contra la prensa, asegurando que busca el "sensacionalismo", el "caos" y el "desgobierno".

Ministro aseguró que la prensa busca el desgobierno.
Ministro aseguró que la prensa busca el desgobierno. | Fuente: Almendra Ruesta / La República

El ministro de Salud, César Vásquez, no descartó su renuncia a la cartera para postularse a un nuevo cargo público. En esa línea, indicó que aún no ha tomado una decisión y que lo conversará junto a su familia.

"Aún no lo he decidido, la fecha limite es el lunes (…) Estoy evaluándolo este fin de semana, junto a mi familia. No es una decisión fácil, hay muchas obras en camino y mi preocupación mayor es que se avancen, puntualizó la autoridad.

Sin embargo, no descartó de lleno está posibilidad, que se dejó entrever a lo largo de su discurso cuando mencionó que, a futuro, en el espacio en el que esté, respaldará los proyectos de salud pública.

"Seguiré luchando incansablemente por la salud pública. Y si ustedes me acompañan en esa lucha estaremos nuevamente juntos", acotó.

Enfrenta al periodismo nacional

Por otro lado, apuntó contra la prensa nacional al indicar que esta busca el "desgobierno" y la sangre durante su discurso en Piura. El titular de la cartera llegó al departamento norteño para la entrega del terreno donde se ejecutará el Hospital de Alta Complejidad de Piura.

"Gran parte de la prensa busca el sensacionalismo, el enfrentamiento, la sangre, el caos, el desgobierno, porque allí venden, logran sus titulares", aseveró el funcionario a lo largo de su discurso.

Asimismo, Vásquez sostuvo que el gobierno ha sabido responder en favor de la región de Piura donde no se ha "fomentado la violencia" ni los "enfrentamientos" entre peruanos. "Han luchado por su hospital de manera pacífica, es una lección para el Perú (…) Estos son los resultados de dialogar", señaló.

Proyecto

Hoy miércoles 8 de octubre el gobernador regional, Luis Neyra, entregó al Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) el terreno donde se edificará el Hospital de Alta Complejidad de Piura, proyecto que está valorizado en más de 3.000 millones de soles. El nosocomio contará con 542 camas, de las cuales 100 corresponderán a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Notas relacionadas
