Cae parte del techo de comisaría de Surquillo y tres efectivos policiales resultan heridos

En horas de la tarde de este jueves 9 de octubre, se registró el derrumbe del falso techo, aparentemente construido con madera y yeso, de la Comisaría Distrital de Surquillo, ubicada en la avenida San Diego. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la sección colapsada pertenecía al área de guardia, lo que dejó a tres agentes policiales heridos. Los afectados fueron evacuados de inmediato para recibir atención médica.

El Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre el incidente y confirmó que se han movilizado ambulancias para brindar atención inmediata a los heridos. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó a través de su cuenta de X que los efectivos lesionados, identificados como Edgar Cristóbal Quispe, José Corzo Giraldo y José Fernandez Díaz, fueron trasladados al Hospital de la Policía.

Informan que comisaría se encontraba en proceso de remodelación

Según información difundida por Canal N, la comisaría se encontraba en proceso de remodelación. En tanto, las autoridades aún no han mostrado la documentación respectiva que confirme lo descrito por algunos efectivos policiales, quienes se encontraban en el lugar del accidente.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los tres agentes heridos. Se espera mayor información sobre los hechos. Personal de municipalidad del distrito también se hizo presente en la zona.

Tres efectivos policiales han resultado heridos.

Comandante General se pronuncia sobre el accidente

Óscar Arriola, comandante general de la PNP, informó que, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, los efectivos serán trasladados a un local cercano ofrecido por la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza. “Yo mismo iré a verlos”, señaló Arriola tras confirmar su visita a los agentes heridos en el Hospital de la Policía, ubicado en Jesús María.

En tanto, Loayza indicó que no han podido confirmar si la PNP solicitó formalmente la refacción del inmueble, que cuenta con más de 100 años de antigüedad. “Depende del sector y del presupuesto. Hemos advertido sobre la situación. El general ha señalado que va a verificar el estado de salud de los heridos (...) Hago un llamado a las empresas privadas y a Palacio. Tenemos la esperanza de que se concrete la remodelación que [nosotros] propusimos hace algunos años”, comentó.

Canales de ayuda

