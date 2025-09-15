HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Cultural

“Retóricas del paisaje”: exposición fotográfica reflexiona sobre cómo habitamos y miramos el mundo

“Retóricas del paisaje”: exposición fotográfica reflexiona sobre cómo habitamos y miramos el mundo

Serie Ventanas, Callao, 1976. Foto: Fernando La Rosa.
Serie Ventanas, Callao, 1976. Foto: Fernando La Rosa.

La Galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima presenta Retóricas del paisaje, una exposición curada por Carolina Cardich y Carlo Trivelli que reúne obras de 25 fotógrafos y cubre un amplio período de tiempo, del siglo XIX al XXI. La muestra, que forma parte de la primera edición del festival MAC Foto, propone una reflexión sobre el paisaje no solo como una porción de territorio, sino como una construcción cultural que revela nuestra forma de mirar y habitar el mundo.

La exposición propone cuatro formas de entender el paisaje en la fotografía peruana. Como reto, en el siglo XIX, cuando el territorio era visto como obstáculo para el progreso y quedó registrado en imágenes de ferrocarriles o exploraciones de la selva. Como recurso, en escenas vinculadas al guano, el caucho o la minería. Como espacio cultural, en fotografías de Machu Picchu o Moray, que muestran una relación ritual con la geografía. Y como objeto de contemplación, en imágenes que invitan a la reflexión y la comunión con la naturaleza. Estas miradas revelan que el paisaje no es neutral, sino reflejo de los valores y tensiones de nuestra sociedad.

“La fotografía nos invita a detenernos y mirar desde la perspectiva del otro, un ejercicio que enriquece nuestra manera de entender el mundo”, señala Marisa Mujica en el prefacio del libro La mirada persistente. Fotografía peruana. Siglos XIX–XXI, editado por ella y publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Este volumen, con más de 450 imágenes y ensayos de fotógrafos, críticos y académicos, constituye la inspiración de la muestra y un aporte fundamental al estudio de la historia fotográfica en el país.

La exposición cuenta con la participación de: María María Acha Kutscher, Solange Adum Abdala, Gladys Alvarado, Pauline Barberi, Ernesto Benavides, Malú Cabellos, Antonio Escalante, Nelly García, Marco Garro, Jero Gonzales, Billy Hare, Teófilo Hinostroza, Edi Hirose, Roberto Huarcaya, Charles Kroehle, Fernando La Rosa, Henry de Witt Moulton, Apolinario Robles, Prin Rodriguez, Walter O. Runcie, Leslie Searles, Javier Silva Meinel, Gihan Tubbeh, Hugo Vásquez y Ricardo Villaalba.

Horarios de visita:

Lunes a sábados de 9.00 a 22.00

Ingreso libre por la puerta 5 de la Universidad de Lima

(Cuadra 1 de jirón Cruz del Sur, Santiago de Surco)

(NdP).

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

LEER MÁS
'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

LEER MÁS
La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

Mujer policía es atropellada cuando intervenía un auto en operativo de fiscalización en Los Olivos

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Cultural

'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

Guillermo Saccomanno: “Los escritores, en general, corren más detrás de la tele que de la literatura”

La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota