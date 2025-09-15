“Retóricas del paisaje”: exposición fotográfica reflexiona sobre cómo habitamos y miramos el mundo

La Galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima presenta Retóricas del paisaje, una exposición curada por Carolina Cardich y Carlo Trivelli que reúne obras de 25 fotógrafos y cubre un amplio período de tiempo, del siglo XIX al XXI. La muestra, que forma parte de la primera edición del festival MAC Foto, propone una reflexión sobre el paisaje no solo como una porción de territorio, sino como una construcción cultural que revela nuestra forma de mirar y habitar el mundo.

La exposición propone cuatro formas de entender el paisaje en la fotografía peruana. Como reto, en el siglo XIX, cuando el territorio era visto como obstáculo para el progreso y quedó registrado en imágenes de ferrocarriles o exploraciones de la selva. Como recurso, en escenas vinculadas al guano, el caucho o la minería. Como espacio cultural, en fotografías de Machu Picchu o Moray, que muestran una relación ritual con la geografía. Y como objeto de contemplación, en imágenes que invitan a la reflexión y la comunión con la naturaleza. Estas miradas revelan que el paisaje no es neutral, sino reflejo de los valores y tensiones de nuestra sociedad.

“La fotografía nos invita a detenernos y mirar desde la perspectiva del otro, un ejercicio que enriquece nuestra manera de entender el mundo”, señala Marisa Mujica en el prefacio del libro La mirada persistente. Fotografía peruana. Siglos XIX–XXI, editado por ella y publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Este volumen, con más de 450 imágenes y ensayos de fotógrafos, críticos y académicos, constituye la inspiración de la muestra y un aporte fundamental al estudio de la historia fotográfica en el país.

La exposición cuenta con la participación de: María María Acha Kutscher, Solange Adum Abdala, Gladys Alvarado, Pauline Barberi, Ernesto Benavides, Malú Cabellos, Antonio Escalante, Nelly García, Marco Garro, Jero Gonzales, Billy Hare, Teófilo Hinostroza, Edi Hirose, Roberto Huarcaya, Charles Kroehle, Fernando La Rosa, Henry de Witt Moulton, Apolinario Robles, Prin Rodriguez, Walter O. Runcie, Leslie Searles, Javier Silva Meinel, Gihan Tubbeh, Hugo Vásquez y Ricardo Villaalba.

Horarios de visita:

Lunes a sábados de 9.00 a 22.00

Ingreso libre por la puerta 5 de la Universidad de Lima

(Cuadra 1 de jirón Cruz del Sur, Santiago de Surco)

(NdP).