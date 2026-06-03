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Javier Rabanal, quien fue cesado como director técnico de Universitario de Deportes, fue contactado por Cusco FC y aparece como el principal candidato para asumir la dirección técnica de ese equipo de la Liga 1 en el Torneo Clausura 2026.

La posibilidad surge tras la salida de Alejandro Orfila, oficializada recientemente por la directiva cusqueña, y coincide con el receso del fútbol peruano por la realización del Mundial 2026. De concretarse la negociación, Rabanal podría volver rápidamente al país y dirigir al equipo imperial en la segunda mitad de la temporada.

Cusco inició negociaciones con Javier Rabanal

Según versiones divulgadas en las últimas horas, las conversaciones entre Cusco FC y el técnico español están en una etapa inicial y dependerán de los términos deportivos y económicos que se le ofrezcan a Rabanal. El entrenador de 47 años sería el único nombre que figura como candidato por ahora, aunque la directiva evaluará la propuesta antes de tomar una decisión final.

El paso de Rabanal por Universitario fue breve: dirigió 12 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, con un saldo de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Más allá de esos números, desde distintos sectores criticaron la escasa capacidad para variar el sistema táctico; durante su gestión, la formación 3-5-2 fue la opción recurrente y terminó siendo fácil de anular, según la evaluación de hinchas y prensa especializada.

Cusco FC terminó el Torneo Apertura en la sexta posición con 27 puntos tras 17 partidos —ocho triunfos, tres empates y seis derrotas— y participó en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La directiva imperial, que ya tomó la decisión de apartar a Orfila pese al triunfo por 2-1 ante ADT en la última fecha del Apertura, considera que Rabanal puede ayudar a recomponer el plan de cara al Clausura.

Impacto deportivo y calendario inmediato

Si se concreta la contratación, Rabanal tendría potestad para solicitar modificaciones en la conformación del plantel y pedir incorporaciones que se ajusten a su idea de juego con miras a la temporada 2027. El club analiza no solo la oferta económica, sino también los recursos deportivos que se brindarían para sostener el proyecto técnico.

El calendario acerca aún más el posible impacto de la decisión: el fixture oficial establece que Universitario y Cusco FC se enfrentarán en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental, lo que implicaría una rápida revancha para el entrenador español si asume el cargo. Antes de ese duelo, Cusco FC volverá a la competencia en dos semanas para visitar a Deportivo Garcilaso en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, compromiso programado para el domingo 14 de junio desde las 6.00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y cuya transmisión estará a cargo de Bicolor+ en su versión digital y en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol.

Por el momento no hay un anuncio oficial de ninguna de las partes y las gestiones continúan en los términos consignados por la dirigencia cusqueña; la resolución final dependerá de cómo avancen los diálogos y de las condiciones que se pacten para esa iniciativa deportiva.