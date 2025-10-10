HOYSuscripcion LR Focus

Agua Marina exige acciones tras la asunción de José Jerí: "Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora"

La agrupación musical dejó claro que si el país sigue gobernado "por los mismos pactos e indiferencia" los índices de criminalidad no van a disminuir.

Agua Marina exige acciones tras la asunción de José Jerí: "Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora"
Agua Marina exige acciones tras la asunción de José Jerí: "Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora"

Agua Marina dejó clara su posición frente a la juramentación de José Jerí como presidente. "Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia", se lee en su comunicado.

