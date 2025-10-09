Transportistas tras reunión con Consejo de Ministros ante ola de extorsión: "Las propuestas son más de lo mismo"

Tras la reunión del Poder Ejecutivo con los transportistas, el gobierno de Dina Boluarte se comprometió en inmediato plazo a crear una unidad especializada en la Policía Nacional para combatir la extorsión en un plazo no mayor a 15 días.

Sin embargo, esto ya se había anunciado antes, pero no funcionó. Como se recuerda, el exministro del Interior Juan José Santiváñez propuso la creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (GOREX) de la Policía para combatir el crimen organizado.

Y no funcionó por falta de recursos, señaló el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza. “Lo que este Gobierno ha hecho con frecuencia ha sido declarar emergencia en Lima y algunas provincias. Básicamente, eso, creó también una unidad contra la extorsión que estaba extraordinaria, pero nunca le asignaron recursos”.

Nuevas unidades de flagrancia

Entre otras propuestas que anunció hoy la PCM es asignar los recursos para implementar nuevas unidades de flagrancia y un grupo interinstitucional especializado en la lucha contra la extorsión y el sicariato, integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la PNP y otros sectores competentes.

Sin embargo, para Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señaló que las propuestas del Gobierno “son más de lo mismo”.

Valeriano señaló que se debe dictar un decreto de urgencia para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a resguardar a los ciudadanos con sus armas. Asimismo, derogar algunas leyes como el de pro crimen.

“Lo que necesitamos son acciones inmediatas y las estrategias que siempre ha utilizado el Gobierno han caído en un saco roto. Por qué no promulgan, pues, que los militares salgan a las calles a través de una ley y un marco legal que es tan fácil. Si va a demorar de repente en el pleno ¿por qué no lo hacen a través de un decreto de urgencia? Es voluntad política”.

“Lo que tienen que hacer es derogar algunas leyes que están por demás, esas leyes de pro crímenes. Uno, ese es su trabajo legislativo, y el trabajo de la Policía tiene que reflejarse con acciones operativas”, agregó.

Paro nacional este 15 de octubre

Valeriano indicó que de no haber acciones concretas irán a un paro indefinido. Mientras tanto, ha confirmado que los transportistas participarán el paro convocado para este 15 de octubre por el Bloque Universitario, integrado por universidades públicas y privadas.

La movilización se anuncia como una “gran marcha nacional” que busca reunir a estudiantes, trabajadores y transportistas en distintas regiones del país contra la ola de violencia y la poca acción del Gobierno y del Congreso de la República.