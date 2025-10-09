¿Sale el Señor de los Milagros este sábado 11 de octubre? Revisa la fecha oficial de su próxima procesión
Lima y Callao se preparan, nuevamente, para recibir a la procesión del Señor de los Milagros en las calles. Conoce si este sábado 11 de octubre el 'Cristo de Pachacamilla' recorrerá el Centro Histórico.
Este octubre, la procesión del Señor de los Milagros se realizará según el cronograma previsto para las cinco salidas programadas, que recorrerán distintas zonas de Lima y el Callao. La próxima salida se desarrollará el día sábado 18 de octubre. En ese sentido, este sábado 11 de octubre, el 'Cristo de Pachacamilla' no recorrerá el Centro Histórico.
Asimismo, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que las próximas salidas se realizarán los días 18, 19, 26 y 28 de octubre, mientras que la última procesión será el 1 de noviembre. Además, el Santuario de Las Nazarenas ofrecerá misas diarias durante todo el mes y mantendrá sus puertas abiertas de lunes a domingo, desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m., para que los fieles puedan participar en todas las actividades religiosas
Próxima salida y recorrido del Señor de los Milagros
La próxima salida de la procesión del Señor de los Milagros será el sábado 11 de octubre. El trayecto iniciará en la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.
Próximo recorrido procesional 2025 – sábado 18 de octubre de 2025
¿Qué otros días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión?
- Sábado 4 de octubre
- Sábado 18 de octubre
- Domingo 19 de octubre
- Domingo 26 de octubre
- Martes 28 de octubre
- Sábado 1 de noviembre
Conoce las regiones del Perú donde celebran al Señor de los Milagros
- Arequipa
- Cajamarca
- Cusco
- Lambayeque
- Piura
- Tacna
- Junín
- Huánuco
Minsa brinda recomendaciones para el recorrido de las procesiones
El Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que desplegará brigadas médicas y puestos de atención en los primeros cinco recorridos para garantizar la seguridad en casos de emergencia. Habrá equipos móviles con médicos y enfermeras y se priorizará la atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
- 1. Conocer las rutas de acceso al Centro Histórico
- 2. Usar gorro con ala ancha, lentes oscuros y bloqueador
- 3. Viste ropa ligera, lleva agua y zapatillas cómodas
- 4. Si tienes alguna emergencia, acércate a los brigadistas de salud
