Capturan en Piura a presunta coautora del asesinato de un hombre hallado en la maletera de un auto en Breña

La Policía realiza las diligencias necesarias para esclarecer el asesinato de un hombre hallado en la maletera de un auto en Breña. | Foto: composición LR | LR

La mañana del sábado 4 de octubre, la División de Investigación de Homicidios (DIVINHOM) de la Dirincri, al mando del coronel PNP Carlos Morales Guevara, logró la detención preliminar de la ciudadana venezolana Katherine Katiuska Bello Serrano (34) en el distrito de Los Órganos, Piura, cuando se desplazaba hacia la frontera norte con la intención de cruzar hacia Ecuador.

La intervención se produjo en el marco de un operativo de control de identidad, realizado por efectivos de la Policía de Carreteras y la Comisaría PNP de Los Órganos, tras una orden judicial emitida por el Vigésimo Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que dispuso su detención preliminar por siete días por su presunta participación en el homicidio de Alexander Valverde Laynes (42).

Cabe señalar que, la víctima fue hallada el pasado 2 de octubre dentro de la maletera de su vehículo, en Breña. Según la necropsia, la data de muerte sería de entre cinco y siete días antes del hallazgo.

Declaraciones de la PNP sobre asesinato en Breña

En conferencia de prensa, el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, informó que Bello Serrano “también habría participado en el asesinato, es decir, es coautora, y estaba fugando hacia el Ecuador”, tras lo cual fue detenida en coordinación con la Policía de Carreteras de Piura y Tumbes.

El coronel precisó que la mujer ya viene siendo trasladada a Lima para ser puesta a disposición de la unidad especializada. Añadió que, durante su testimonio inicial, “ella ha señalado que lo hizo conjuntamente con la otra detenida, la esposa de la víctima, Keyllis Arimar Aguilera Meneses”, quien fue capturada días atrás en la capital.

De acuerdo con las primeras diligencias, ambas mujeres —quienes serían concuñadas— habrían administrado pastillas al empresario para dejarlo en estado de indefensión y posteriormente asfixiarlo. Morales Guevara indicó, además, que “las dos implicadas referían haber sido víctimas de agresiones por parte de la víctima y su hermano, situación que habría motivado el crimen”.

Investigación sobre el crimen en curso

La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri continúa las diligencias para esclarecer el asesinato y determinar la participación exacta de cada implicada. Ambas mujeres permanecen bajo detención preliminar judicial, mientras se realizan los peritajes y declaraciones correspondientes. Las autoridades buscan establecer con precisión el móvil del crimen y las circunstantes en que ocurrió.

Cabe señalar que, según el informe policial, Keillys Arymar Aguilera Meneses, de 42 años y nacionalidad venezolana, esposa de la víctima, aseguró inicialmente que su pareja se encontraba de viaje. Sin embargo, los agentes notaron su nerviosismo cuando la acompañaron hasta su vehículo para verificar la propiedad. Al solicitarle que abriera su maletera, la mujer se negó, lo que despertó sospechas. Finalmente, tras la insistencia de los efectivos, se confirmó que dentro se hallaba el ciudadano fallecido.

Asimismo, de acuerdo a la PNP, Aguilar Meneses admitió haber asesinado a su pareja después de una fuerte discusión que habría ocurrido el 21 de septiembre. Ella habría mantenido una relación de aproximadamente 20 años con el fallecido y tenía tres hijos en común.

Canal de ayuda

