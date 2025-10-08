HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Chofer fue baleado pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores
Chofer fue baleado pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores     Chofer fue baleado pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores     Chofer fue baleado pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores     
Sociedad

Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

El adolescente había dejado el colegio para trabajar como transportista y ayudar a su familia. Sujetos lo interceptaron y lo atacaron a disparos en San Juan de Lurigancho.

Vecinos reportan que asesinatos son constantes en la zona, en San Juan de Lurigancho.
Vecinos reportan que asesinatos son constantes en la zona, en San Juan de Lurigancho. | Difusión

Un trágico hecho enluta nuevamente a San Juan de Lurigancho. Un menor de edad de 17 años, y vecino del asentamiento humano 19 de Abril, fue asesinado la noche del martes 7 de octubre a solo media cuadra de su vivienda.

Según testigos, el adolescente regresaba a casa tras dejar su mototaxi en un taller mecánico, cuando fue interceptado por tres sujetos armados. Cinco disparos acabaron con su vida. La víctima había dejado el colegio para trabajar y ayudar económicamente a su familia.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según los efectivos policiales, se trataría de asalto, puesto que no se le encontró documentos, celular ni zapatillas. Los vecinos, consternados, relataron que este sería el cuarto homicidio registrado en la zona en lo que va del año. La creciente violencia ha generado temor entre los residentes del asentamiento humano.

PUEDES VER: Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

lr.pe

Otro asesinato

Por otro lado, Diego Rafael Alzamora Palomino, de 33 años, fue asesinado la noche del martes en la tercera zona de Las Delicias, en el distrito de Chorrillos. Según testigos, fue atacado por sicarios cuando se encontraba también a pocos metros de la puerta de su casa.

El cuerpo de Diego presentaba al menos 15 impactos de bala. Las autoridades investigan el crimen, ya que la víctima tenía antecedentes por diversos delitos.

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

LEER MÁS
Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

LEER MÁS
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

LEER MÁS
Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025