Un trágico hecho enluta nuevamente a San Juan de Lurigancho. Un menor de edad de 17 años, y vecino del asentamiento humano 19 de Abril, fue asesinado la noche del martes 7 de octubre a solo media cuadra de su vivienda.

Según testigos, el adolescente regresaba a casa tras dejar su mototaxi en un taller mecánico, cuando fue interceptado por tres sujetos armados. Cinco disparos acabaron con su vida. La víctima había dejado el colegio para trabajar y ayudar económicamente a su familia.

Según los efectivos policiales, se trataría de asalto, puesto que no se le encontró documentos, celular ni zapatillas. Los vecinos, consternados, relataron que este sería el cuarto homicidio registrado en la zona en lo que va del año. La creciente violencia ha generado temor entre los residentes del asentamiento humano.

Otro asesinato

Por otro lado, Diego Rafael Alzamora Palomino, de 33 años, fue asesinado la noche del martes en la tercera zona de Las Delicias, en el distrito de Chorrillos. Según testigos, fue atacado por sicarios cuando se encontraba también a pocos metros de la puerta de su casa.

El cuerpo de Diego presentaba al menos 15 impactos de bala. Las autoridades investigan el crimen, ya que la víctima tenía antecedentes por diversos delitos.

