Tres asesinatos en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de una serie de asesinatos que han dejado un saldo de tres personas fallecidas por hechos sangrientos en las diferentes regiones.

Según el registro diario y oficial de La República, en lo que va del año se han reportado 5.410 crímenes en el gobierno de Dina Boluarte.

Ventanilla: joven fue hallado calcinado en zona industrial

La mañana de este lunes, vecinos de la calle Mantaro, en la zona industrial de Ventanilla, en el Callao, reportaron el hallazgo del cuerpo calcinado de un joven, lo que movilizó a efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Según medios locales, la víctima fue identificada como Daniel Quispe, quien, según manifestaron sus familiares, había salido de su domicilio durante la madrugada. Fueron ellos quienes lograron reconocerlo por el calzado que llevaba puesto.

Durante las diligencias, la Policía encontró piedras con rastros de sangre cerca del cuerpo, lo que será materia de investigación para determinar si hubo una posible agresión previa.

Peritos de criminalística y la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Piura: acribillan a dirigente de construcción civil dentro de su vivienda

Un dirigente de construcción civil, identificado como Rubén Adrianzén Torres, fue acribillado la noche del 5 de octubre dentro de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Tacalá, en el distrito de Castilla, en Piura.

Según información policial, dos desconocidos irrumpieron la casa de Adrianzén, quien estaba descansando, para dispararle a quemarropa y luego huir con rumbo desconocido a bordo de una moto.

Tras lo ocurrido, los familiares del obrero lo trasladaron al centro de la salud de la zona, donde lamentablemente llegó cadáver.

Loreto: asesinan a hombre y abandonan su cuerpo en descampado

En Loreto, pobladores del caserío Varillal alertaron a las autoridades sobre el descubrimiento del cadáver de un hombre a la altura del kilómetro 15 de la carretera Iquitos–Nauta. El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 6 de octubre.

La víctima fue identificada como Ricartes Rojas, de 30 años, y, según información preliminar en el lugar, se hallaron varios casquillos de bala, lo que presume la Policía que el hombre fue ultimado por desconocidos.

La Libertad: encuentran cadáver de joven en la vía pública

Vecinos del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, región La Libertad, encontraron el cuerpo de un joven de aproximadamente 18 años en la vía pública.

Según información preliminar, el hallazgo ocurrió en la madrugada del lunes 6 de octubre, en el cruce de la avenida Los Laureles con la calle 21 de Septiembre. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía y de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y confirmar la identidad del fallecido.