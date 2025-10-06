HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos     Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos     Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos     
Sociedad

Tres asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 5 de octubre iban 5.407 crímenes, a los cuales se suman tres víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.410

Ataques ocurrieron en el Callao, Loreto y La Libertad. Foto referencial
Ataques ocurrieron en el Callao, Loreto y La Libertad. Foto referencial

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de una serie de asesinatos que han dejado un saldo de tres personas fallecidas por hechos sangrientos en las diferentes regiones.

Según el registro diario y oficial de La República, en lo que va del año se han reportado 5.410 crímenes en el gobierno de Dina Boluarte.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ventanilla: joven fue hallado calcinado en zona industrial

La mañana de este lunes, vecinos de la calle Mantaro, en la zona industrial de Ventanilla, en el Callao, reportaron el hallazgo del cuerpo calcinado de un joven, lo que movilizó a efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Según medios locales, la víctima fue identificada como Daniel Quispe, quien, según manifestaron sus familiares, había salido de su domicilio durante la madrugada. Fueron ellos quienes lograron reconocerlo por el calzado que llevaba puesto.

Durante las diligencias, la Policía encontró piedras con rastros de sangre cerca del cuerpo, lo que será materia de investigación para determinar si hubo una posible agresión previa.

Peritos de criminalística y la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.

PUEDES VER: Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

lr.pe

Piura: acribillan a dirigente de construcción civil dentro de su vivienda

Un dirigente de construcción civil, identificado como Rubén Adrianzén Torres, fue acribillado la noche del 5 de octubre dentro de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Tacalá, en el distrito de Castilla, en Piura.

Según información policial, dos desconocidos irrumpieron la casa de Adrianzén, quien estaba descansando, para dispararle a quemarropa y luego huir con rumbo desconocido a bordo de una moto.

Tras lo ocurrido, los familiares del obrero lo trasladaron al centro de la salud de la zona, donde lamentablemente llegó cadáver.

Loreto: asesinan a hombre y abandonan su cuerpo en descampado

En Loreto, pobladores del caserío Varillal alertaron a las autoridades sobre el descubrimiento del cadáver de un hombre a la altura del kilómetro 15 de la carretera Iquitos–Nauta. El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 6 de octubre.

La víctima fue identificada como Ricartes Rojas, de 30 años, y, según información preliminar en el lugar, se hallaron varios casquillos de bala, lo que presume la Policía que el hombre fue ultimado por desconocidos.

PUEDES VER: Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

lr.pe

La Libertad: encuentran cadáver de joven en la vía pública

Vecinos del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, región La Libertad, encontraron el cuerpo de un joven de aproximadamente 18 años en la vía pública.

Según información preliminar, el hallazgo ocurrió en la madrugada del lunes 6 de octubre, en el cruce de la avenida Los Laureles con la calle 21 de Septiembre. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía y de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y confirmar la identidad del fallecido.

Notas relacionadas
Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Tres nuevos crímenes en las últimas 24 horas

Tres nuevos crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos

LEER MÁS
¿Paro de transportistas continúa este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

¿Paro de transportistas continúa este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: PCM anuncia reunión con gremios de transportistas tras convocatoria de extensión del paro

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: PCM anuncia reunión con gremios de transportistas tras convocatoria de extensión del paro

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025