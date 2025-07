El pensamiento crítico en las imágenes de Coco Bedoya: “Bicentenario 1979”

En el circuito plástico peruano, Fernando Coco Bedoya es un artista con bandera propia. Las señas de su poética se evidencian en la ironía y la crítica, factores presentes en toda su producción. A saber, hasta el pasado mes de junio, pudimos apreciar lo que su poética podía suscitar con la muestra Sta. Rosa Te Lima en Casa Fugaz (Monumental Callao), en la que Coco Bedoya ofreció una mirada distinta (sustentada en una investigación) de Santa Rosa de Lima, pero esta exposición fue igualmente la oportunidad que estaba buscando para cerrar heridas emocionales. Lo dicho no tiene nada de peculiar, se supone que todo artista plasma sus dimensiones personales/intelectivas/et al en su trabajo, pero lo cierto es que pocos, en Perú, lo hacen como Coco Bedoya.

También en junio último, Coco Bedoya presentó un libro objeto en el Museo de Arte de Lima, titulado Bicentenario 1979. La publicación cuenta con textos del propio Coco Bedoya y Natalia Majluf, y en el ámbito del diseño y concepto de Bicentenario 1979 estuvieron Ralph Bauer y Verónica Majluf. Hay que consignar estos datos, porque se trata de un bello libro objeto, el cual contiene más de 100 trabajos que Coco Bedoya hizo a finales de los años 70. Algunos de estos trabajos (dibujos, acuarelas, collages, por ejemplo), se mostraron en el marco del Festival de Arte Contacta 79, organizado por el grupo Paréntesis, conformado por Coco Bedoya, Juan Javier Salazar y Francisco Mariotti. A la fecha, sin Contacta 79 resultaría imposible entender el arte peruano de las últimas décadas.

Tengamos en cuenta que eran tiempos movidos, no solo en Perú, sino del mismo modo en el mundo. Todo estaba al borde del abismo (algo parecido a lo que estamos viendo en la actualidad), la polarización política estaba en su punto y las amenazas de conflictos bélicos a la orden del día (se vivía con la tensión si era Estados Unidos o la ex Unión Soviética la que lanzaría la bomba atómica que pondría fin a la Guerra Fría que estaba dejando miles de víctimas, la mayoría de ellas de manera silenciosa). Pero a la par de este escenario desesperanzador, muchos jóvenes abrazaron el ideal de forjar un mundo mejor, más llevadero, y cómo no pensar que podía ser así si se tenía la mejor música, el mejor cine, además, la libertad sexual estaba en su grado mayor y más de uno no le ponía reparos a expandir la mente.

Perú no era ajeno a ese contexto. Francisco Morales Bermúdez gobernó el país de 1975 a 1980. Su gobierno militar fue represor, especialmente con los jóvenes contestatarios (estudiantes, artistas, intelectuales, et al). En ese ambiente, se llevó a cabo del 27 al 29 de julio de 1979 el mencionado festival Contacta 79, en donde se procuró propiciar un diálogo entre las artes tradicionales peruanas con el arte contemporáneo y la vanguardia. La performance “Lava la bandera”, que vimos en las protestas de finales de los 90 durante la dictadura de Fujimori, nació, apunten, en Contacta 79.

En 1979, Coco Bedoya tenía 27 años y llevaba tiempo trabajando su serie Emblemas. La serie no era otra cosa que la reinterpretación de los símbolos patrios, como el escudo y los elementos que lo conforman. Si algo exhibía con ahínco el gobierno militar de Morales Bermúdez, era la intolerancia a lo políticamente incorrecto. Es por ello que la publicación de Bicentenario 1979 adquiere en estos días relevancia, ya sea como testimonio de época contra la censura del poder de turno o como manifestación de una búsqueda artística personal. Mucho que vemos de Coco Bedoya hoy, sale de esos tiempos marcados por la locura, la extrañeza y la mano dura.

"Bicentenario 1979". Imagen: Difusión.

“Esta es una de mis obras más importantes, sobre todo porque se ha visto suspendida, como en el aire, porque cuando las hice solamente se mostraron algunos fragmentos, pero nunca se mostraron en conjunto. Yo los quise mostrar en Contacta 79, pero fue un festival tan grande, con muchos artistas, que no los pude incluir todos. Por el peso y la dinámica que ha tenido la iconografía en el arte peruano, creo que es una obra clave para entender lo que vino a partir de los 80”, declara Coco Bedoya para La República.

Coco Bedoya siempre ha sido un inconforme, pero cuando hizo las obras de Emblemas, estuvo principalmente motivado por lo lúdico e irónico ya que “la solemnidad le hace mucho daño al arte peruano, porque el peruano tiene mucho sentido del humor. Quería discutir una nueva iconografía, ya que en esos años el arte abstracto había llegado a su techo y el surrealismo estaba en retroceso. Las dictaduras estaban al acecho y había que resistir desde un lugar donde darle cabida a una mitología más de tipo personal e individual. Yo trabajo desde el conocimiento porque me interesa darles un pensamiento crítico a mis imágenes”.

Nuestro artista tiene fijación con uno de los elementos del escudo, la llama. “De niño quise dibujar la llama, pero no me salía. Pero me vuelvo a interesar por la llama tras haber estado trabajando en una serie de obras sobre la caverna de Platón. Es así que vuelvo a la llama, pero con vehemencia”, señala Coco Bedoya sobre uno de los aspectos protagónicos de Bicentenario 1979.

Bicentenario 1979 puede ser visto como un homenaje a la resistencia juvenil en medio de la hostilidad. Asimismo, como un tributo a los grupos de artistas. Bicentenario 1979 remueve muchas cosas a Coco Bedoya.

“Uno no puede avanzar en la discusión del arte sin colectivos, sin grupos, sin personas que se enfrenten. La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así, de la discusión del arte salen las ideas dinámicas y críticas que terminan descubriendo un lenguaje nuevo. Eso es lo que pasó en Paréntesis, en Huayco y en los colectivos que estuve en Argentina”.

Y claro, Bicentenario 1979 nos invita a revisar el legado de Contacta 79.

“Contacta 79 nos permitió agrupar a los artistas que habíamos ingresado a Bellas Artes en los 70. Ahí conocí a varios artistas, como Guillermo Bolaños, Ricardo Wiesse, Juan Javier Salazar, Enrique Polanco, Armando Williams, después aparecieron Herbert Rodríguez, Lucy Angulo, Charo Noriega, Cuco Morales y Pancho Mariotti. Es muy importante que las generaciones nuevas tomen contacto con los artistas que han inspirado sus producciones. Es muy importante el intercambio entre las generaciones, el contacto entre mayores y menores. El arte no tiene edad, no tiene tiempo y no tiene espacio”.

Coco Bedoya mantiene el espíritu joven y no lo niega.

“Sigo siendo un hinchapelotas. Siempre dudé, siempre tuve desconfianza con lo que estaba estipulado como una cosa verdadera y eso te impulsa a tener un pensamiento crítico o reflexivo, o cuestionar los modelos en los cuales el arte se ha ido construyendo en el Perú. De hecho, en el Perú hay rupturas permanentemente. No se puede dudar de que todo este volcamiento hacia lo amazónico en el mundo del arte peruano ahora no le hace guiños al surrealismo, cuando de hecho el Perú es un país básicamente surrealista. Pensemos en la ayahuasca en la Amazonía. El arte peruano más radical proviene de lo precolombino y no de lo moderno”.