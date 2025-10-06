Juzgado de Familia de Bambamarca impulsa conversatorio interinstitucional contra la violencia familiar

La actividad reunió a representantes de instituciones y organizaciones que abordan la violencia contra la mujer. Fuente: Difusión.

El Juzgado Especializado de Familia de Hualgayoc – Bambamarca, liderado por la jueza Fanny Torres Villavicencio y su equipo de trabajo, realizó el Segundo Conversatorio Interinstitucional con el objetivo de fortalecer la coordinación en la ejecución de medidas de protección frente a la violencia familiar.

El encuentro se desarrolló en la sede judicial de Bambamarca, con la participación de representantes de instituciones públicas y organizaciones que trabajan en la prevención y atención de la violencia contra la mujer, problema que afecta de manera grave a la provincia y que es considerado un asunto de salud pública.

Entre los asistentes destacaron: el Centro de Salud Mental Q’órimarca, DEMUNA, COPROSEC, la Comisaría de Llaucán, el CEM, el Hospital “Tito Villar Cabeza”, la Fiscalía Civil y de Familia, así como secretarios judiciales y colaboradores del juzgado.

La jueza Fanny Torres Villavicencio destacó la necesidad de aplicar la Ley 30364. Fuente: Difusión.

Durante el diálogo, se expusieron los avances alcanzados desde el primer conversatorio y las dificultades aún existentes en la aplicación de medidas de protección, como la falta de presupuesto, logística, personal especializado y capacitación permanente. Pese a ello, cada institución reafirmó su compromiso de mejorar el trabajo articulado en beneficio de las víctimas.

La jueza Fanny Torres subrayó la importancia de aplicar los principios y enfoques de la Ley 30364 para garantizar una atención efectiva y presentó estadísticas que reflejan el trabajo realizado entre julio de 2023 y julio de 2025.

El evento concluyó con un llamado a la unidad y responsabilidad compartida entre las instituciones para seguir enfrentando la violencia familiar en Bambamarca, con acciones concretas y coordinadas que brinden protección real a las personas en situación de vulnerabilidad.