Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto
Un grupo de ronderos enfurecidos castigó al gerente de Administraciones y Finanzas de Corpac, José Luis López, por la demora en los trabajos de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén.
- Cajamarca se puede convertir en un nuevo Pataz por avance de la minería ilegal
- Cajamarca: demanda de comunidades logra suspender proyecto de exploración minera en cerro Colpayoc
Representante de Corpac arribó a Cajamarca. Foto: Noticias Jaen.
Un grupo de ronderos de Jaén castigó al gerente de Administraciones y Finanzas de Corpac, José Luis López, por no dar explicaciones sobre la demora en los trabajos de la pista de aterrizaje del aeropuerto local de Cajamarca. Los comuneros tomaron esta medida para exigir que cumpla con su trabajo y avance con la entrega de la obra.