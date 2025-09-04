HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

Un grupo de ronderos enfurecidos castigó al gerente de Administraciones y Finanzas de Corpac, José Luis López, por la demora en los trabajos de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén.

Representante de Corpac arribó a Cajamarca. Foto: Noticias Jaen.
Representante de Corpac arribó a Cajamarca. Foto: Noticias Jaen.

Un grupo de ronderos de Jaén castigó al gerente de Administraciones y Finanzas de Corpac, José Luis López, por no dar explicaciones sobre la demora en los trabajos de la pista de aterrizaje del aeropuerto local de Cajamarca. Los comuneros tomaron esta medida para exigir que cumpla con su trabajo y avance con la entrega de la obra.

