Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Cajamarca, integrado por los magistrados José Daniel Santos Holguín Morán (presidente y ponente), Ebelit Maralyn Vásquez Sánchez y José Francisco León Izquierdo, dictó 20 años de pena privativa de libertad contra cinco internos por el delito de motín en agravio del Estado, tras los graves hechos ocurridos el 1 de enero de 2018 en el establecimiento penitenciario de Huacariz.

Los hechos

Ese día, los internos Raúl Meza Castillo (63), Antony Stalin Valencia Bracamonte (36), Juan Andrés Chulle Sarango (30), Juan Carlos Bayona Silupu (37) y Juan Manuel Fernández Acuña (41), protagonizaron un violento motín en el penal, tomando como rehenes a agentes penitenciarios y trabajadores del INPE.

Los internos, armados con fusiles y pistolas, tomaron como rehenes a agentes penitenciarios. Fuente: Difusión.

Posteriormente, armados con fusiles de largo alcance, una pistola y una escopeta, intentaron huir a bordo de la ambulancia del penal. Durante el enfrentamiento se produjeron múltiples disparos que impactaron en la infraestructura del penal y en un vehículo Mercedes-Benz de placa EGK-898, el cual fue hallado con 27 orificios de proyectiles de calibre 7.62 mm.

Valoración probatoria

El colegiado valoró pruebas contundentes como:

La pericia balística, que acreditó el uso de armas de guerra durante la fuga.

El Informe Pericial Forense N.° 2028-18, que constató los impactos de bala en el vehículo oficial.

Los objetos hallados en el interior del automóvil, entre ellos armas de fuego, celulares y chips.

Testimonios y documentos que confirmaron la participación de los internos en la toma de rehenes y en el intento de fuga.

Generaron un violento enfrentamiento con disparos. Fuente: Difusión.

Sentencia

Con base en la valoración integral de las pruebas, el colegiado concluyó que existió responsabilidad penal en los acusados, imponiéndoles la pena de 20 años de pena privativa de libertad por el delito de amotinamiento y tenencia de armas de fuego al interior del establecimiento penitenciario.