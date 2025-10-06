HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Judicialidad

Corte de Cajamarca juramenta a 30 nuevos Jueces de Paz en sus 11 provincias

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca juramenta a 30 nuevos jueces de paz de once provincias, reforzando la justicia accesible y solución de conflictos en la región.

Los jueces de paz completaron un curso de inducción sobre sus funciones, incluyendo temas de violencia familiar. Fuente: Difusión.
Los jueces de paz completaron un curso de inducción sobre sus funciones, incluyendo temas de violencia familiar. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca juramentó a 30 nuevos jueces de paz provenientes de las once provincias que conforman su distrito judicial: Cajamarca, San Miguel, San Pablo, Contumazá, San Marcos, Hualgayoc-Bambamarca, Santa Cruz, Celendín, Chota y Cajabamba.

El presidente de la Corte, Ricardo Sáenz Pascual, tuvo a su cargo la inauguración de la ceremonia, destacando el importante rol que cumplen los jueces de paz en el fortalecimiento de la justicia cercana a la ciudadanía y en la solución pacífica de conflictos en las comunidades.

Recibieron sus credenciales de manos del juez decano Ángel Mario Gutiérrez. Fuente: Difusión.

Recibieron sus credenciales de manos del juez decano Ángel Mario Gutiérrez. Fuente: Difusión.

La ceremonia contó también con la participación del juez superior Henry Vera Ortiz, director del Instituto de Justicia Intercultural, quien ofreció las palabras de bienvenida. Asimismo, Janeth Cueva Flores, encargada de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), explicó las pautas del proceso de inducción y acompañamiento que recibirán los jueces de paz en el ejercicio de sus funciones.

Previo a la juramentación, los jueces de paz participaron en un curso de inducción que reforzó sus conocimientos en temas claves para el ejercicio de sus funciones. El notario Dr. Aldo Raúl Samillán Rivera estuvo a cargo de la ponencia sobre la función notarial, mientras que la jueza de familia Elda Machuca Aliaga desarrolló el tema rol de los jueces de paz en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

El juez decano Ángel Mario Gutiérrez Valdiviezo, juramentó a 30 nuevos jueces y realizó la entrega de resoluciones de designación, títulos, credenciales.

Con este acto, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca reafirma su compromiso de fortalecer la justicia de paz como un servicio accesible, cercano y culturalmente pertinente en beneficio de las comunidades de la región.

Notas relacionadas
Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

LEER MÁS
Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

LEER MÁS
Archivo Central Judicial de Cajamarca: 27 años de servicio, orden y transparencia al servicio de la justicia

Archivo Central Judicial de Cajamarca: 27 años de servicio, orden y transparencia al servicio de la justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comité de Lucha de Machu Picchu advierte que iría a un nuevo paro en Cusco por incumplimiento de acuerdos

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Judicialidad

En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

Juzgado de corrupción de funcionarios ordenó la ubicación y captura del comisario y los dos suboficiales de la comisaria del obrero por presunto delito de cohecho pasivo

Juzgado de Delito de Corrupción de funcionarios ordena 18 meses de prisión preventiva contra ex alcalde de Ayabaca: Baldomero Marchena Tacure

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Wilson Soto culpa al Ejecutivo por paro de transportistas y renuncia a bancada de Acción Popular

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025