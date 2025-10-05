María Acuña: Municipalidad de Surco derrumba predios ilegales, pero suspende demolición de su vivienda
Una mujer en la ventana intentó frenar la demolición de casa de congresista. El alcalde de Surco asegura que predio solo tenía permiso para la construcción de 2 pisos, no 3.
La Municipalidad de Santiago de Surco ejecutó ayer un operativo de fiscalización y demolición contra diversas construcciones consideradas ilegales en la zona de Los Álamos de Monterrico. Sin embargo, la jornada culminó envuelta en una fuerte polémica al confirmarse la suspensión de la orden de demolición en una vivienda específica, directamente ligada al controversial Caso María Acuña.
Según informó el dominical 'Punto Final', la intervención municipal procedió a demoler estructuras y muros que invadían áreas públicas en varios puntos del sector. No obstante, al llegar al predio en cuestión, la ejecución de la demolición fue paralizada por la presencia de una mujer no identificada, que se colocó en el segundo piso.
El alcalde de Surco, Carlos Bruce, dijo al respecto que no cuentan con la autorización para ingresar a la vivienda y retirar a las personas que impedían la demolición. "No podemos atentar contra las vidas humanas, y además que la autorización que tenemos del juez para intervenir no incluye que podamos entrar a las casas, solo podemos recuperar las áreas que corresponden al municipio", declaró.
Agregó que el caso de María Acuña es el único, hasta ahora, que en el área invadida hayan construido una vivienda de tres pisos. Justamente esto es lo que el alcalde Bruce recalca: "No es verdad que ella tenga una licencia expedida por el municipio que autorice la construcción de tres pisos". Añadió que según los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la casa de la congresista solo tiene permiso para la construcción de dos pisos, no tres.
Por su parte, la defensa de la congresista indicó que la zona del inmueble que supuestamente invade áreas públicas no le pertenece a la Municipalidad de Surco, sino que forma parte de los espacios comunes del condominio donde se ubica la propiedad.
La Municipalidad, por su parte, sostiene que el operativo tiene como objetivo recuperar los espacios verdes y áreas libres que han sido indebidamente usurpadas por los vecinos para utilizarlas como jardines privados o ampliaciones de sus viviendas.