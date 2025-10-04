HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Sociedad

Transportistas marchan con la 'Generación Z' y advierten al Gobierno con paro nacional: "Siguen las mecidas y asesinatos"

El líder transportista advierte sobre un posible paro nacional para mediados de octubre, que unirá a transportistas y comerciantes, tras expresar su preocupación por la inseguridad.

Durante las movilizaciones de la 'Generación Z' un grupo de transportistas se hizo presente para respaldar a los jóvenes. Foto: Composición LR/Sebastián Blanco
Durante las movilizaciones de la 'Generación Z' un grupo de transportistas se hizo presente para respaldar a los jóvenes. Foto: Composición LR/Sebastián Blanco

Julio Campos Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), se sumó a las movilizaciones de la 'Generación Z' respaldando su lucha contra el Gobierno. Asimismo, advirtió que evaluarán llevar a cabo un paro nacional a mediados de octubre, fechas en la que participarían gremios de transportistas, colectivos de comerciantes y los jóvenes que han convocado la protesta en la avenida Abancay este sábado 4 de octubre.

"Nos sumamos a la jornada de la 'Generación Z'. Los respaldamos. Los transportistas no son ajenos a este gobierno. Siguen los asesinatos, sigue la inseguridad. Posteriormente, en la quincena de octubre haremos una nueva jornada. Posiblemente, puede ser para la quincena (el paro nacional) lo definiremos en los próximos días", sostuvo Julio Campos mientras acompañaba las movilizaciones.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Transportistas dan 10 días al Congreso para aprobar proyecto de ley contra extorsiones o retomarán protestas

lr.pe

Gremio de transportistas advierte paro nacional

En medio de las movilizaciones de la 'Generación Z', el dirigente Julio Campos considera que las mesas técnicas establecidas por el Gobierno de Dina Boluarte son un "engaña muchachos", ya que la inseguridad que afecta a diversos gremios no ha cesado. "Siguen las mecidas y los asesinatos", reclamó Campos tras asegurar que en los próximos días se reunirá con los sectores afectados por la criminalidad para determinar la fecha del paro nacional.

"Nos sentimos inseguros cuando salimos a trabajar", sostuvo Campos. En tanto, los manifestantes marchaban a lo largo de la avenida Abancay con megáfonos y pancartas exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo con el dirigente, fueron alrededor de 100 transportistas los que se sumaron a apoyar las movilizaciones de los jóvenes.

PUEDES VER: El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

lr.pe

Gobierno minimizó las protestas contra las extorsiones

El pasado jueves 2 de octubre, la presidenta Dina Boluarte minimizó las manifestaciones realizadas por los transportistas afectados por las extorsiones y la inseguridad ciudadana. Pese a que la movilización masiva de los conductores exigía medidas efectivas contra la ola de asesinatos, Boluarte aseguró que estas jornadas de 24 o 48 horas no va a solucionar la criminalidad.

Debido a esto, Julio Campos aseguró que el Gobierno le ha dado la espalda al sector de transportistas. "(Las mesas de diálogo) Son una burla para la sociedad. Son mecidas desde el año pasado hasta la actualidad. No dan respuesta. Mototaxistas, colectiveros y más son asesinados", precisó el dirigente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Hay paro este 4 y 5 de octubre en Lima y Callao? Esto dicen los gremios transportistas

¿Hay paro este 4 y 5 de octubre en Lima y Callao? Esto dicen los gremios transportistas

LEER MÁS
Paro de transportistas: gremios confirman su participación, mientras Gobierno intenta boicotear protesta

Paro de transportistas: gremios confirman su participación, mientras Gobierno intenta boicotear protesta

LEER MÁS
Chofer marchó flameando la bandera del Perú en paro de transportistas y su mensaje emociona en redes: "Queremos vivir"

Chofer marchó flameando la bandera del Perú en paro de transportistas y su mensaje emociona en redes: "Queremos vivir"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

LEER MÁS
Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad

Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

LEER MÁS
¡Fervor y devoción! Así se vivió el primer recorrido en procesión del Señor de los Milagros

¡Fervor y devoción! Así se vivió el primer recorrido en procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025