Durante las movilizaciones de la 'Generación Z' un grupo de transportistas se hizo presente para respaldar a los jóvenes. Foto: Composición LR/Sebastián Blanco

Julio Campos Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), se sumó a las movilizaciones de la 'Generación Z' respaldando su lucha contra el Gobierno. Asimismo, advirtió que evaluarán llevar a cabo un paro nacional a mediados de octubre, fechas en la que participarían gremios de transportistas, colectivos de comerciantes y los jóvenes que han convocado la protesta en la avenida Abancay este sábado 4 de octubre.

"Nos sumamos a la jornada de la 'Generación Z'. Los respaldamos. Los transportistas no son ajenos a este gobierno. Siguen los asesinatos, sigue la inseguridad. Posteriormente, en la quincena de octubre haremos una nueva jornada. Posiblemente, puede ser para la quincena (el paro nacional) lo definiremos en los próximos días", sostuvo Julio Campos mientras acompañaba las movilizaciones.

Gremio de transportistas advierte paro nacional

En medio de las movilizaciones de la 'Generación Z', el dirigente Julio Campos considera que las mesas técnicas establecidas por el Gobierno de Dina Boluarte son un "engaña muchachos", ya que la inseguridad que afecta a diversos gremios no ha cesado. "Siguen las mecidas y los asesinatos", reclamó Campos tras asegurar que en los próximos días se reunirá con los sectores afectados por la criminalidad para determinar la fecha del paro nacional.

"Nos sentimos inseguros cuando salimos a trabajar", sostuvo Campos. En tanto, los manifestantes marchaban a lo largo de la avenida Abancay con megáfonos y pancartas exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo con el dirigente, fueron alrededor de 100 transportistas los que se sumaron a apoyar las movilizaciones de los jóvenes.

Gobierno minimizó las protestas contra las extorsiones

El pasado jueves 2 de octubre, la presidenta Dina Boluarte minimizó las manifestaciones realizadas por los transportistas afectados por las extorsiones y la inseguridad ciudadana. Pese a que la movilización masiva de los conductores exigía medidas efectivas contra la ola de asesinatos, Boluarte aseguró que estas jornadas de 24 o 48 horas no va a solucionar la criminalidad.

Debido a esto, Julio Campos aseguró que el Gobierno le ha dado la espalda al sector de transportistas. "(Las mesas de diálogo) Son una burla para la sociedad. Son mecidas desde el año pasado hasta la actualidad. No dan respuesta. Mototaxistas, colectiveros y más son asesinados", precisó el dirigente.

