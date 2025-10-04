HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trafico en Lima hoy: congestión vehicular, calles cerradas y rutas alternas por distrito

La congestión vehicular se intensifica en avenidas clave como Abancay y Nicolás de Piérola, afectando el tránsito en el Centro de Lima, especialmente en la vía Evitamiento.

Diversas avenidas de Lima se encuentran congestionadas este sábado 4 de octubre. Foto: Composición LR/ElvisCairo/AdriánSarria
Diversas avenidas de Lima se encuentran congestionadas este sábado 4 de octubre. Foto: Composición LR/ElvisCairo/AdriánSarria

Este sábado 4 de octubre, diversas calles del Centro de Lima han sido cerradas debido al primer recorrido de la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Por tal motivo, se ha reportado congestión vehicular, principalmente en la vía Evitamiento y las vías alternas, mientras miles de fieles del Cristo Moreno acompañan la procesión.

De acuerdo con los primeros reportes, la congestión vehicular se ha intensificado en la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Abancay y la avenida Nicolás de Piérola, pues se ha cerrado la avenida Tacna, avenida Emancipación y el jirón Chancay para que se lleve a cabo el primer recorrido del Cristo Moreno.

Rutas alternas y congestión vehicular en el Centro de Lima

Mientras el anda del Señor de los Milagros recorre la avenida Tacna a la altura de la cuadra 4 para luego entrar a la avenida Emancipación, en los exteriores se reporta intenso tráfico vehicular. Por ello, se insta a los conductores a evitar las siguientes vías en Cercado de Lima, Rímac, Surquillo, San Isidro y San Borja a fin de no tener problemas en sus viajes.

  • Avenida Abancay (desde el Puente Ricardo Palma hasta av. Miguel Grau)
  • Avenida Alfonso Ugarte (desde plaza Dos de Mayo hasta Plaza Bolognesi)
  • Avenida Nicolás de Piérola (totalidad)
  • Vía Evitamiento (desde la estación Caquetá hasta Puente Nuevo)
  • Avenida Tacna (Cerrada)
  • Avenida Emancipación (Cerrada)
  • Alrededores de la Plaza San Martín
  • Vía Expresa desde la avenida México hasta Javier Prado.
  • Avenida Javier Prado desde la avenida Arequipa hasta la avenida Aviación.

Se espera que las calles se reaperturan y la congestión vehicular disminuya alrededor de las 5 p. m. cuando el primer recorrido del Señor de los Milagros finalice, tal como lo fue el año pasado. Cabe resaltar que las estaciones del metropolitano permanecen cerradas en la avenida Emancipación.

Desvíos de los Corredores complementarios

Según indicó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, el servicio de transporte del Corredor Morado solo llegará hasta el Jirón Virú. En cuanto al Corredor Azul, el recorrido desde Lima hacia San Juan de Lurigancho pasará por la avenida Garcilaso de la Vega, ingresará a la avenida Nicolás de Piérola y continuará por la avenida Alfonso Ugarte, manteniendo así la conexión hacia el este de la ciudad mediante una ruta modificada.

Asimismo, los buses del Corredor Azul que vienen desde el Rímac hacia Lima deberán tomar un desvío por la avenida Francisco Pizarro, para luego continuar por la avenida Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega. Estas medidas buscan mantener el servicio sin interrumpir el tránsito en las zonas más congestionadas.

Metropolitano cambia de ruta por la procesión del Señor de los Milagros

Con respectro al Metropolitano, la Ruta C solo llegará hasta la Estación Central, mientras que la Ruta A continuará operando con normalidad por la avenida Alfonso Ugarte. Finalmente, la ATU informó que todas las rutas del transporte regular convencional están habilitadas en sus recorridos normales, salvo aquellas que circulan por la avenida Argentina, las cuales deberán llegar hasta la plaza Ramón Castilla y dar la vuelta en ese punto.

