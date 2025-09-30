HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Recorrido del Señor de los Milagros este 4 de octubre: Metropolitano, Corredor Morado y Corredor azul realizarán desvíos, según ATU

La ATU dispuso un plan de desvíos y rutas alternas para los usuarios del Metropolitano y los corredores Morado y Azul, debido a la procesión del Señor de los Milagros que recorrerá importantes vías del centro de Lima.

Este sábado 4 de octubre se realizará el primer recorrido de la imagen del Señor de Los Milagros en Lima. La procesión partirá desde el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y recorrerá calles como la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda, para luego retornar al templo por la avenida Tacna.

En este sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto un plan de desvíos y rutas alternas para todos los usuarios del Metropolitano, Corredor Azul y Corredor Morado. Así, recomendó a los vecinos de Lima Metropolitana estar atentos a esta información y tomar las precauciones del caso para evitar contratiempos.

Desvíos de los corredores por recorrido del Señor de los Milagros, según ATU

Según indicó la ATU, a través de sus canales oficiales, el servicio de transporte del Corredor Morado solo llegará hasta el Jirón Virú. En cuanto al Corredor Azul, el recorrido desde Lima hacia San Juan de Lurigancho pasará por la avenida Garcilaso de la Vega, ingresará a la avenida Nicolás de Piérola y continuará por la avenida Alfonso Ugarte, manteniendo así la conexión hacia el este de la ciudad mediante una ruta modificada.

Asimismo, los buses del Corredor Azul que vienen desde el Rímac hacia Lima deberán tomar un desvío por la avenida Francisco Pizarro, para luego continuar por la avenida Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega. Estas medidas buscan mantener el servicio sin interrumpir el tránsito en las zonas más congestionadas.

Desvíos del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros

En lo que respecta al Metropolitano, la Ruta C solo llegará hasta la Estación Central, mientras que la Ruta A continuará operando con normalidad por la avenida Alfonso Ugarte. Finalmente, la ATU informó que todas las rutas del transporte regular convencional están habilitadas en sus recorridos normales, salvo aquellas que circulan por la avenida Argentina, las cuales deberán llegar hasta la plaza Ramón Castilla y dar la vuelta en ese punto.

¿Cuáles son las rutas de la Procesión del Señor de los Milagros?

Primera salida: sábado 4 de octubre

  • Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).
  • Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.
  • A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.

Segunda salida: sábado 18 de octubre

  • Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.
  • Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.
  • Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera salida: domingo 19 de octubre

  • Iniciará en la Iglesia del Carmen.
  • Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.
  • Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)

  • El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.
  • Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.

Quinta salida: martes 28 de octubre

  • Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.
  • Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.

Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre

  • Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.

