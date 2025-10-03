De acuerdo a la advertencia de la Fiscalía, los vehículos denominados "buggies" no tendrían las seguridad adecuada. Foto: Difusión

De acuerdo a la advertencia de la Fiscalía, los vehículos denominados "buggies" no tendrían las seguridad adecuada. Foto: Difusión

Los vehículos tubulares, conocidos como "buggies", que circulan por las dunas de Huacachina han sido considerados como riesgosos por la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica. La alerta emitida por la entidad establece que circular a bordo de estas unidades representa un peligro para turistas, residentes y vecinos del lugar.

Mediante un comunicado, el fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio ha señalado que los "buggies", también llamados areneros o ROV (vehículos recreativos fuera de carretera), son fabricados de manera artesanal y no cumplen con las normativas técnicas vigentes, careciendo de la autorización necesaria para operar en el desierto.

Fiscalía advierte peligros en el uso de "buggies" en dunas de Huacachina

Los accidentes son frecuentes, y los vuelcos en las dunas han resultado en lesiones graves e incluso muertes. Además, su circulación cerca de talleres y estaciones de servicio pone en riesgo a terceros, lo que ha llevado a las autoridades a emitir advertencias sobre el tema.

La falta de certificación industrial de estos vehículos limita su resistencia y seguridad, lo que representa un riesgo para los turistas. Según la legislación peruana, todos los vehículos destinados al transporte de personas deben pasar inspecciones técnicas y contar con los permisos correspondientes, requisitos que los "buggies" de Huacachina no cumplen, lo que convierte su uso en una actividad peligrosa.

Accidente que han sufrido turistas a bordo de los "buggies"

Los accidentes reportados han incluido vuelcos y colisiones, además son una constante en la zona. La alta velocidad, falta de señalización y un terreno irregular aumenta la probabilidad de que ocurran estos incidentes. La Fiscalía ha documentado situaciones similares en Nasca y Paracas, donde también operan "buggies" sin la regulación adecuada, lo que representa un riesgo para los usuarios.

Por estos motivos, los operadores de estos paseos podrían enfrentar responsabilidades penales por delitos como lesiones culposas u homicidio culposo, además de posibles cargos por fraude al consumidor y publicidad engañosa. Las autoridades locales y nacionales han recibido oficios del Ministerio Público exigiendo medidas correctivas y una regulación más estricta de estos vehículos en Huacachina, Nasca y Paracas, enfatizando la necesidad de supervisión para garantizar la seguridad.

Recientemente, un accidente en Huacachina fue lo que ocasionó que las autoridades tomen cartas en el asunto. En mayo, una turista estadounidense falleció tras volcar el vehículo en el que viajaba durante una actividad de sandboarding. Este suceso puso de manifiesto la urgencia de implementar controles más rigurosos en los servicios turísticos que involucran estos vehículos.

