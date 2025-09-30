HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre fingió su muerte durante 9 años para evitar ser encarcelado: fue capturado y condenado en Ica

El sujeto, identificado como Edgar Pauccar, evadió la justicia con un acta de defunción falsa. Fue detenido por la Policía Nacional del Perú en Apurímac.

El hombre que fingió su muerte fue trasladado a Ica para que cumpla su condena pendiente y enfrente una denuncia por falsedad genérica.
El hombre que fingió su muerte fue trasladado a Ica para que cumpla su condena pendiente y enfrente una denuncia por falsedad genérica.

Un hombre fingió su muerte durante 9 años para evitar ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Edgar Pauccar Mañuico fue el sujeto que evadió la justicia con un acta de defunción falsa. El prófugo simuló su fallecimiento luego de ser condenado en Ica. Tras varios años, las autoridades lograron encontrarlo en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac.

El hombre había eludido a los efectivos policiales y, sorprendente, llegó a trabajar como dirigente comunal en San Jerónimo. Sin embargo, la farsa llegó a su fin. En un operativo de rutina, la PNP lo identificó y detuvo de inmediato. Ahora deberá enfrentar la justicia.

Hombre fingió su muerte durante 9 años para no ser encarcelado

El coronel César Bardales, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, informó que, luego de las primeras investigaciones llevadas a cabo por la PNP, se dieron cuenta que Pauccar no había fallecido. A partir de ahí, empezó la búsqueda del sujeto.

"Ya en el transcurso de estos días... comienza un trabajo de investigación y logran determinar que esta persona no estaba fallecida, sino estaba viva y que se desempeñaba como dirigente de un comunidad campesina aquí en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas", declaró Bardales.

Asimismo, informó que Edgar Pauccar será trasladado a Ica, donde deberá responder las interrogantes de las autoridades del Poder Judicial de dicha región y cumplir la condena pendiente. Además, deberá presentar sus descargos ante la nueva denuncia por falsedad genérica.

"Se ha solicitado la detención preliminar de esta persona y hay una carpeta fiscal al respecto y se está coordinando con la Fiscalía de Andahuaylas a efectos de iniciar la investigación en cuanto a los presuntos funcionarios", señaló el coronel Bardales.

Médico que firmó su acta de defunción será investigado

La Fiscalía investiga al médico que firmó el acta de defunción de Edgar Pauccar Mañuico, el prófugo de la justicia. Las autoridades también investigan a su abogado, quien habría coordinado con el detenido y participado en la maniobra para fingir su muerte y suspender su requisitoria.

