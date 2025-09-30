El hombre que fingió su muerte fue trasladado a Ica para que cumpla su condena pendiente y enfrente una denuncia por falsedad genérica. | Foto: composición LR | difusión

El hombre que fingió su muerte fue trasladado a Ica para que cumpla su condena pendiente y enfrente una denuncia por falsedad genérica. | Foto: composición LR | difusión

Un hombre fingió su muerte durante 9 años para evitar ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Edgar Pauccar Mañuico fue el sujeto que evadió la justicia con un acta de defunción falsa. El prófugo simuló su fallecimiento luego de ser condenado en Ica. Tras varios años, las autoridades lograron encontrarlo en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac.

El hombre había eludido a los efectivos policiales y, sorprendente, llegó a trabajar como dirigente comunal en San Jerónimo. Sin embargo, la farsa llegó a su fin. En un operativo de rutina, la PNP lo identificó y detuvo de inmediato. Ahora deberá enfrentar la justicia.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Hombre fingió su muerte durante 9 años para no ser encarcelado

El coronel César Bardales, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, informó que, luego de las primeras investigaciones llevadas a cabo por la PNP, se dieron cuenta que Pauccar no había fallecido. A partir de ahí, empezó la búsqueda del sujeto.

"Ya en el transcurso de estos días... comienza un trabajo de investigación y logran determinar que esta persona no estaba fallecida, sino estaba viva y que se desempeñaba como dirigente de un comunidad campesina aquí en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas", declaró Bardales.

Asimismo, informó que Edgar Pauccar será trasladado a Ica, donde deberá responder las interrogantes de las autoridades del Poder Judicial de dicha región y cumplir la condena pendiente. Además, deberá presentar sus descargos ante la nueva denuncia por falsedad genérica.

"Se ha solicitado la detención preliminar de esta persona y hay una carpeta fiscal al respecto y se está coordinando con la Fiscalía de Andahuaylas a efectos de iniciar la investigación en cuanto a los presuntos funcionarios", señaló el coronel Bardales.

Médico que firmó su acta de defunción será investigado

La Fiscalía investiga al médico que firmó el acta de defunción de Edgar Pauccar Mañuico, el prófugo de la justicia. Las autoridades también investigan a su abogado, quien habría coordinado con el detenido y participado en la maniobra para fingir su muerte y suspender su requisitoria.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Atención médica en EsSalud (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.