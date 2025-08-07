HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     
Sociedad

El misterioso edificio de San Isidro declarado inhabitable hace 21 años: ¿por qué viven personas adentro pese a orden judicial?

La infraestructura ubicada en la avenida Javier Prado Este presenta abandono y riesgo estructural, poniendo en peligro a ocupantes y transeúntes, pese a que la municipalidad la declaró inhabitable en 2004.

Edificio inhabitable en San Isidro sigue habitado pese a su avanzado deterioro
Edificio inhabitable en San Isidro sigue habitado pese a su avanzado deterioro | Composición LR | Kevinn García/LR

Durante más de dos décadas, un edificio de seis pisos en el centro de San Isidro ha continuado funcionando, a pesar de haber sido catalogado como no apto para habitar, poniendo en peligro a sus inquilinos. Esta construcción, ubicada en la avenida Javier Prado Este 1234 A, cerca de la clínica Ricardo Palma, fue declarada inhabitable en 2004 por la Municipalidad de San Isidro.

La medida se tomó debido a la falta de permisos, el incumplimiento de normas urbanísticas y el riesgo estructural que amenaza tanto a los ocupantes como a los transeúntes. Sin embargo, una visita realizada por La República constató un constante ingreso y salida de personas, confirmando que algunos residen en el lugar mientras otros son visitantes, a pesar del evidente deterioro de la infraestructura.

Municipalidad de San Isidro exige celeridad para demolición de inmueble en riesgo. Foto: Kevinn García/LR.

Municipalidad de San Isidro exige celeridad para demolición de inmueble en riesgo. Foto: Kevinn García/LR.

Edificio inhabitable en San Isidro sigue habitado pese a su avanzado deterioro

El inmueble de seis pisos ubicado en San Isidro muestra un avanzado estado de abandono y desgaste. La fachada, antes blanca, ahora luce manchada y con la pintura descascarada, especialmente en los niveles inferiores. En la planta baja, los detalles en madera están dañados, las ventanas están bloqueadas con tablas y se percibe una atmósfera de desuso evidente. Durante una inspección reciente por La República, se observó que aún permanece un cartel que alerta sobre su condición de “Edificio inhabitable”. Además, los accesos en el primer piso carecen de protección adecuada, reforzando la sensación de abandono.

Pese a estas condiciones precarias, varias personas continúan viviendo en el lugar, algunas con sus familias bajo régimen de alquiler. Al ser consultados, algunos habitantes confirmaron residir allí de forma permanente, mientras que otros mencionaron que solo visitaban a conocidos o familiares. Sin embargo, la mayoría evitó manifestar si se sienten inseguros o expuestos al riesgo que implica habitar una construcción en tan mal estado.

Inmueble de seis pisos en San Isidro muestra un estado de abandono y desgaste. Foto: Kevinn García/LR.

Inmueble de seis pisos en San Isidro muestra un estado de abandono y desgaste. Foto: Kevinn García/LR.

Municipalidad de San Isidro exige celeridad para demolición de inmueble en riesgo

La Municipalidad de San Isidro informó que el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado Este 1234A, pese a su precaria condición, continúa habitado y representa un riesgo para sus ocupantes. Según la gestión municipal, desde 1999 se ordenó la paralización y demolición de los pisos 2, 3 y 4 debido a la falta de licencia y al incumplimiento de normas urbanísticas, lo que —según sus autoridades— genera un peligro estructural para quienes viven en el edificio y para los transeúntes.

Sin embargo, el proceso judicial iniciado en 2004 para hacer cumplir estas órdenes enfrenta una prolongada demora, atribuida por la municipalidad a la negligencia judicial y a la intervención de terceros que se presentan como copropietarios o interesados en el caso. Según la municipalidad, “hasta la fecha la audiencia única se encuentra suspendida, pese a que hemos reiterado la solicitud de celeridad procesal”.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro.

Mientras tanto, la comuna logró inscribir el inmueble en el registro público para evitar que se realicen transferencias fraudulentas de la propiedad durante el proceso judicial. El expediente sigue en el 10° Juzgado Civil Transitorio y la Municipalidad insiste en que se defina y ejecute la demolición lo antes posible, tras más de dos décadas de espera.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Extorsionan a familia en San Isidro con minivan robada: usan voz del padre para exigir S/1.500 a su hija

Extorsionan a familia en San Isidro con minivan robada: usan voz del padre para exigir S/1.500 a su hija

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Serenazgos detienen a ladrones de viviendas que intentaron escapar por avenida Javier Prado en San Isidro

Serenazgos detienen a ladrones de viviendas que intentaron escapar por avenida Javier Prado en San Isidro

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Peruano en Santa Rosa encara a ministro Arana porque La Marina "les quita" productos de Brasil y Colombia: "¿Dónde vas a comprar?"

Peruano en Santa Rosa encara a ministro Arana porque La Marina "les quita" productos de Brasil y Colombia: "¿Dónde vas a comprar?"

LEER MÁS
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota