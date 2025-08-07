Durante más de dos décadas, un edificio de seis pisos en el centro de San Isidro ha continuado funcionando, a pesar de haber sido catalogado como no apto para habitar, poniendo en peligro a sus inquilinos. Esta construcción, ubicada en la avenida Javier Prado Este 1234 A, cerca de la clínica Ricardo Palma, fue declarada inhabitable en 2004 por la Municipalidad de San Isidro.

La medida se tomó debido a la falta de permisos, el incumplimiento de normas urbanísticas y el riesgo estructural que amenaza tanto a los ocupantes como a los transeúntes. Sin embargo, una visita realizada por La República constató un constante ingreso y salida de personas, confirmando que algunos residen en el lugar mientras otros son visitantes, a pesar del evidente deterioro de la infraestructura.

Municipalidad de San Isidro exige celeridad para demolición de inmueble en riesgo. Foto: Kevinn García/LR.

Edificio inhabitable en San Isidro sigue habitado pese a su avanzado deterioro

El inmueble de seis pisos ubicado en San Isidro muestra un avanzado estado de abandono y desgaste. La fachada, antes blanca, ahora luce manchada y con la pintura descascarada, especialmente en los niveles inferiores. En la planta baja, los detalles en madera están dañados, las ventanas están bloqueadas con tablas y se percibe una atmósfera de desuso evidente. Durante una inspección reciente por La República, se observó que aún permanece un cartel que alerta sobre su condición de “Edificio inhabitable”. Además, los accesos en el primer piso carecen de protección adecuada, reforzando la sensación de abandono.

Pese a estas condiciones precarias, varias personas continúan viviendo en el lugar, algunas con sus familias bajo régimen de alquiler. Al ser consultados, algunos habitantes confirmaron residir allí de forma permanente, mientras que otros mencionaron que solo visitaban a conocidos o familiares. Sin embargo, la mayoría evitó manifestar si se sienten inseguros o expuestos al riesgo que implica habitar una construcción en tan mal estado.

Inmueble de seis pisos en San Isidro muestra un estado de abandono y desgaste. Foto: Kevinn García/LR.

Municipalidad de San Isidro exige celeridad para demolición de inmueble en riesgo

La Municipalidad de San Isidro informó que el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado Este 1234A, pese a su precaria condición, continúa habitado y representa un riesgo para sus ocupantes. Según la gestión municipal, desde 1999 se ordenó la paralización y demolición de los pisos 2, 3 y 4 debido a la falta de licencia y al incumplimiento de normas urbanísticas, lo que —según sus autoridades— genera un peligro estructural para quienes viven en el edificio y para los transeúntes.

Sin embargo, el proceso judicial iniciado en 2004 para hacer cumplir estas órdenes enfrenta una prolongada demora, atribuida por la municipalidad a la negligencia judicial y a la intervención de terceros que se presentan como copropietarios o interesados en el caso. Según la municipalidad, “hasta la fecha la audiencia única se encuentra suspendida, pese a que hemos reiterado la solicitud de celeridad procesal”.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro.

Mientras tanto, la comuna logró inscribir el inmueble en el registro público para evitar que se realicen transferencias fraudulentas de la propiedad durante el proceso judicial. El expediente sigue en el 10° Juzgado Civil Transitorio y la Municipalidad insiste en que se defina y ejecute la demolición lo antes posible, tras más de dos décadas de espera.

