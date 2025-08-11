Cámaras captan a fiscalizador arrebatando canasta con tamales a madre ambulante en San Isidro: "Es un robo"
La mujer reveló que viene trabajando como vendedora ambulante en esa zona de San Isidro durante 20 años y que nunca tuvo problemas.
En el distrito de San Isidro, cámaras de seguridad registraron cuando un fiscalizador le quitó una canasta de tamales a una comerciante ambulante a plena luz del día. Sin cruzar diálogos, el hombre tomó el sustento diario de la mujer y huyó en su vehículo municipal.
El hecho ocurrió en la cuadra 5 de la calle Manuel Ugarte y Moscoso. Tras el acto, Elizabeth se pronunció ante prensa local: "Me da impotencia la forma en cómo me han quitado. Para mí, esto yo lo tomo como un robo. Es un robo. No se acercó a decirme nada".
Víctima padece diabetes y problemas de visión
"Yo hubiese entendido si me hubiese hablado. Tal vez yo hubiese dicho 'me retiro' o 'deme un par de horas para seguir avanzando', y me iba", dijo. La fémina, quien padece diabetes y presenta problemas de visión, no solo sufrió el arrebato de más de 20 tamales, su sustento diario, sino también de S/22 en efectivo.
"Colgué mi monedero. He tenido platita ahí y a la hora que esta persona ha venido ha sido imprevisto. Él coge y se retira. Yo solamente dije '¡oye!'. Doy media vuelta a mi derecha y veo que él sube a la camioneta", recordó.
Frente al caso, vecinos se pronunciaron ante el acto contra la mujer vulnerable, quien es conocida debido a sus 20 años de trabajo en la zona. "Es increíble porque supuestamente tenemos cámaras de San Isidro. Se supone que se ve todo. Sin embargo, no han podido ver ni la placa ni la persona ni nada. No solo es el tema de que te roben, sino el tema emocional", expresó una residente.
Municipalidad de San Isidro se pronuncia
La Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado mediante sus redes sociales. "Se ha dispuesto el inicio de una indagación exhaustiva para asegurar que todas las intervenciones de fiscalización se alineen estricta e indefectiblemente a lo dispuesto por nuestras ordenanzas", se lee.
Pronunciamiento oficial de la Municipalidad de San Isidro. Municipalidad de San Isidro
"Como parte de estas acciones y a efectos de realizar el deslinde correspondiente de las responsabilidades derivadas de esta intervención, la Gerencia de Fiscalización ha dispuesto el inicio del correspondiente Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD)", agrega. Hasta la fecha, no se ha identificado al autor del acto.
