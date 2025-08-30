Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

En los últimos meses, Lima ha visto un fenómeno inesperado: la creciente presencia de ardillas en varios de sus parques más concurridos. Estas pequeñas criaturas, ágiles y simpáticas, han capturado la atención y el cariño de vecinos que, con la mejor intención, comenzaron a alimentarlas. Sin embargo, esta situación, que a simple vista parecía inofensiva y hasta entrañable, ha desencadenado un debate intenso y medidas municipales que han sorprendido a muchos.

Por su parte, la Municipalidad de San Isidro aprobó una ordenanza que prohíbe la alimentación de ardillas y otros animales silvestres en el distrito, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico, proteger la biodiversidad urbana y velar por la salud pública. La multa por incumplimiento será de S/535 (lo que equivale al 10 % de 1 UIT).

Los primeros encuentros y la buena voluntad vecinal

Vecinos que paseaban por los parques de distritos como Surquillo, San Isidro, Miraflores y Jesús María comenzaron a notar la presencia constante de ardillas. Estos animales, que no son originarios de Lima, parecían haberse adaptado bien a la ciudad y a los espacios verdes, haciendo de las áreas públicas su nuevo hogar.

Conmovidos por la ternura y el aparente desamparo de estos roedores, varios residentes optaron por alimentarlas. Desde galletas y pan hasta frutas y restos de comida casera, las ardillas recibieron, sin saberlo, un convite diario que consolidó un vínculo especial con las personas.

“A los niños y a las personas les gusta verlas corretear”, comenta un vecino de Miraflores. No era raro verlos acercarse con cariño para dejar caer migajas o pedazos de manzana.

Se reporta presencia de ardillas en varios distritos de la capital. Foto: Sandra Christiansen

El giro: multas y prohibiciones

Pero esta relación idílica pronto encontró un límite. El 28 de julio, el municipio de San Isidro impuso una ordenanza que prohibía alimentar a las ardillas en espacios públicos, incluso colocaron en los parques como advertencia clara para los visitantes, con el fin de cuidar a estos animales. La medida no fue aislada: en Surquillo, una vecina llamada Mery fue multada con una suma considerable, 2.600 soles, por alimentar a estos animales. La multa se aplicó bajo la misma categoría que sanciona alimentar palomas, una especie también catalogada como plaga urbana por las autoridades.

Esta última acción no ha pasado desapercibida ni sin polémica. En redes sociales, animalistas y vecinos han criticado la decisión municipal, argumentando que sancionar a quienes intentan cuidar de la fauna urbana es un error que daña la relación entre humanos y naturaleza.

¿Por qué tanta preocupación municipal?

Las municipalidades que han tomado estas medidas señalan que buscan evitar prácticas como el suministro de comida procesada a animales silvestres como las ardillas. Con una tasa de reproducción rápida y sin depredadores naturales, su población ha crecido considerablemente en los últimos meses. Incluso algunas autoridades temen que, al igual que las palomas, puedan convertirse en una plaga que afecte hogares, espacios públicos y la salud de la población. La preocupación incluye el daño que podrían causar a la infraestructura, la proliferación de excrementos y el potencial de transmisión de enfermedades.

Además, en un contexto donde otros proyectos municipales buscan derogar multas por mal estacionamiento, la aplicación estricta de sanciones a quienes alimentan ardillas ha generado desconcierto y debate sobre prioridades y coherencia administrativa.

Por su parte, Milagros Tovar, representante de la Federación Nacional de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalistas (FENOAAA), enfatiza que las ardillas son animales silvestres, no mascotas.

“No deberían estar en un entorno urbano, pero ya están ahí. Lo ideal sería una acción articulada entre municipalidades y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para reubicarlas, no castigarlas directamente”, señala. Para ella, las multas son una medida excesiva que no resuelve el problema, sino que genera confrontación con los vecinos.

Tovar explica que la interacción humana con estos animales debe ser mínima para evitar que se acostumbren y dependan de la comida que les dan las personas. “Las ardillas tienen una dieta específica, y lo que les dan en las calles no siempre es adecuado. Eso puede afectar su salud”, añade.

Por su parte, la Dra. María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, advierte sobre los peligros que implica alimentar a las ardillas con comida procesada o inadecuada.

“Muchas personas, con buena intención, les dan pan, restos de comida o comida para perros, lo que puede generar problemas nutricionales y metabólicos”, dice. Además, alerta sobre los riesgos conductuales, ya que el acercamiento de ardillas a humanos y mascotas puede derivar en mordidas o agresiones no intencionadas. Pues no todos saben cómo interactuar con estos animales, y eso puede causar accidentes.

La veterinaria también destaca la posibilidad de transmisión de enfermedades bacterianas y parasitarias entre ardillas, humanos y mascotas. Otro aspecto importante es el impacto ambiental. Al dejar comida para las ardillas, también se atraen ratas, palomas y otros animales que alteran el equilibrio del ecosistema urbano, causando un efecto dominó difícil de controlar.

Vecinos que alimentan a Ardillas pagarían multa. Foto: difusión

¿Qué dice la ley y quién tiene la competencia?

Un punto crucial que recuerda Milagros Tovar es que la posesión y manipulación de animales silvestres está regulada por ley y puede constituir un delito. “Si alguien toma una ardilla para llevarla a casa o tratar de controlarla, puede estar cometiendo una infracción grave”, alerta.

En ese sentido, la competencia para manejar estas situaciones recae en SERFOR, entidad encargada de proteger la fauna silvestre en Perú. Sin embargo, hasta ahora, la coordinación entre esta entidad y los municipios no ha sido suficiente ni clara.

No existen, además, herramientas legales específicas para la esterilización o control de ardillas en zonas urbanas, a diferencia de lo que ocurre con perros y gatos, lo que limita las acciones posibles para controlar su población.

El costo de la convivencia

Mientras el debate continúa, el costo real de alimentar a algunos animales en Lima puede ser alto: desde multas económicas de hasta 2.000 soles hasta riesgos para la salud pública y el equilibrio ecológico. La realidad es que la intención de cuidar a estos animales, sin el conocimiento o las medidas adecuadas, puede estar causando más daño que beneficio.

La solución ideal pasa por la educación y la coordinación entre autoridades, expertos y comunidades para gestionar de manera responsable la presencia de ardillas en la ciudad. Propuestas como la reubicación en áreas especiales o la alimentación controlada supervisada por expertos son algunas ideas que se han planteado.

Las ardillas han llegado a Lima para quedarse, aunque no formen parte del ecosistema original. Su adaptación al ambiente urbano genera desafíos complejos que requieren respuestas integrales y colaborativas.

Lima está aprendiendo a convivir con estas nuevas vecinas peludas. La pregunta es si lograremos hacerlo con responsabilidad y respeto, para que ni las ardillas ni los humanos terminen siendo víctimas de una relación malentendida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.