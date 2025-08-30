HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Sociedad

Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

En Lima Metropolitana, el aumento de ardillas en parques genera controversia. Distritos como San Isidro implementan medidas para evitar su alimentación por parte de vecinos y así cuidar el balance natural.

Municipalidad de San Isidro propone multar a las personas que alimenten ardillas. Foto: composición LR
Municipalidad de San Isidro propone multar a las personas que alimenten ardillas. Foto: composición LR | composición LR

En los últimos meses, Lima ha visto un fenómeno inesperado: la creciente presencia de ardillas en varios de sus parques más concurridos. Estas pequeñas criaturas, ágiles y simpáticas, han capturado la atención y el cariño de vecinos que, con la mejor intención, comenzaron a alimentarlas. Sin embargo, esta situación, que a simple vista parecía inofensiva y hasta entrañable, ha desencadenado un debate intenso y medidas municipales que han sorprendido a muchos.

Por su parte, la Municipalidad de San Isidro aprobó una ordenanza que prohíbe la alimentación de ardillas y otros animales silvestres en el distrito, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico, proteger la biodiversidad urbana y velar por la salud pública. La multa por incumplimiento será de S/535 (lo que equivale al 10 % de 1 UIT).

Los primeros encuentros y la buena voluntad vecinal

Vecinos que paseaban por los parques de distritos como Surquillo, San Isidro, Miraflores y Jesús María comenzaron a notar la presencia constante de ardillas. Estos animales, que no son originarios de Lima, parecían haberse adaptado bien a la ciudad y a los espacios verdes, haciendo de las áreas públicas su nuevo hogar.

Conmovidos por la ternura y el aparente desamparo de estos roedores, varios residentes optaron por alimentarlas. Desde galletas y pan hasta frutas y restos de comida casera, las ardillas recibieron, sin saberlo, un convite diario que consolidó un vínculo especial con las personas.

“A los niños y a las personas les gusta verlas corretear”, comenta un vecino de Miraflores. No era raro verlos acercarse con cariño para dejar caer migajas o pedazos de manzana.

Se reporta presencia de ardillas en varios distritos de la capital. Foto: Sandra Christiansen

Se reporta presencia de ardillas en varios distritos de la capital. Foto: Sandra Christiansen

PUEDES VER: ¿Por qué hay tantas ardillas en Lima? Estos son los distritos de la capital donde puedes ubicarlas

lr.pe

El giro: multas y prohibiciones

Pero esta relación idílica pronto encontró un límite. El 28 de julio, el municipio de San Isidro impuso una ordenanza que prohibía alimentar a las ardillas en espacios públicos, incluso colocaron en los parques como advertencia clara para los visitantes, con el fin de cuidar a estos animales. La medida no fue aislada: en Surquillo, una vecina llamada Mery fue multada con una suma considerable, 2.600 soles, por alimentar a estos animales. La multa se aplicó bajo la misma categoría que sanciona alimentar palomas, una especie también catalogada como plaga urbana por las autoridades.

Esta última acción no ha pasado desapercibida ni sin polémica. En redes sociales, animalistas y vecinos han criticado la decisión municipal, argumentando que sancionar a quienes intentan cuidar de la fauna urbana es un error que daña la relación entre humanos y naturaleza.

¿Por qué tanta preocupación municipal?

Las municipalidades que han tomado estas medidas señalan que buscan evitar prácticas como el suministro de comida procesada a animales silvestres como las ardillas. Con una tasa de reproducción rápida y sin depredadores naturales, su población ha crecido considerablemente en los últimos meses. Incluso algunas autoridades temen que, al igual que las palomas, puedan convertirse en una plaga que afecte hogares, espacios públicos y la salud de la población. La preocupación incluye el daño que podrían causar a la infraestructura, la proliferación de excrementos y el potencial de transmisión de enfermedades.

Además, en un contexto donde otros proyectos municipales buscan derogar multas por mal estacionamiento, la aplicación estricta de sanciones a quienes alimentan ardillas ha generado desconcierto y debate sobre prioridades y coherencia administrativa.

Por su parte, Milagros Tovar, representante de la Federación Nacional de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalistas (FENOAAA), enfatiza que las ardillas son animales silvestres, no mascotas.

“No deberían estar en un entorno urbano, pero ya están ahí. Lo ideal sería una acción articulada entre municipalidades y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para reubicarlas, no castigarlas directamente”, señala. Para ella, las multas son una medida excesiva que no resuelve el problema, sino que genera confrontación con los vecinos.

Tovar explica que la interacción humana con estos animales debe ser mínima para evitar que se acostumbren y dependan de la comida que les dan las personas. “Las ardillas tienen una dieta específica, y lo que les dan en las calles no siempre es adecuado. Eso puede afectar su salud”, añade.

Por su parte, la Dra. María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, advierte sobre los peligros que implica alimentar a las ardillas con comida procesada o inadecuada.

“Muchas personas, con buena intención, les dan pan, restos de comida o comida para perros, lo que puede generar problemas nutricionales y metabólicos”, dice. Además, alerta sobre los riesgos conductuales, ya que el acercamiento de ardillas a humanos y mascotas puede derivar en mordidas o agresiones no intencionadas. Pues no todos saben cómo interactuar con estos animales, y eso puede causar accidentes.

La veterinaria también destaca la posibilidad de transmisión de enfermedades bacterianas y parasitarias entre ardillas, humanos y mascotas. Otro aspecto importante es el impacto ambiental. Al dejar comida para las ardillas, también se atraen ratas, palomas y otros animales que alteran el equilibrio del ecosistema urbano, causando un efecto dominó difícil de controlar.

Vecinos que alimentan a Ardillas pagarían multa. Foto: difusión

Vecinos que alimentan a Ardillas pagarían multa. Foto: difusión

PUEDES VER: Ardillas invaden estos 5 distritos de Lima y son un peligro ambiental: ¿por qué no debes acercarte a ellas ni alimentarlas?

lr.pe

¿Qué dice la ley y quién tiene la competencia?

Un punto crucial que recuerda Milagros Tovar es que la posesión y manipulación de animales silvestres está regulada por ley y puede constituir un delito. “Si alguien toma una ardilla para llevarla a casa o tratar de controlarla, puede estar cometiendo una infracción grave”, alerta.

En ese sentido, la competencia para manejar estas situaciones recae en SERFOR, entidad encargada de proteger la fauna silvestre en Perú. Sin embargo, hasta ahora, la coordinación entre esta entidad y los municipios no ha sido suficiente ni clara.

No existen, además, herramientas legales específicas para la esterilización o control de ardillas en zonas urbanas, a diferencia de lo que ocurre con perros y gatos, lo que limita las acciones posibles para controlar su población.

El costo de la convivencia

Mientras el debate continúa, el costo real de alimentar a algunos animales en Lima puede ser alto: desde multas económicas de hasta 2.000 soles hasta riesgos para la salud pública y el equilibrio ecológico. La realidad es que la intención de cuidar a estos animales, sin el conocimiento o las medidas adecuadas, puede estar causando más daño que beneficio.

La solución ideal pasa por la educación y la coordinación entre autoridades, expertos y comunidades para gestionar de manera responsable la presencia de ardillas en la ciudad. Propuestas como la reubicación en áreas especiales o la alimentación controlada supervisada por expertos son algunas ideas que se han planteado.

Las ardillas han llegado a Lima para quedarse, aunque no formen parte del ecosistema original. Su adaptación al ambiente urbano genera desafíos complejos que requieren respuestas integrales y colaborativas.

Lima está aprendiendo a convivir con estas nuevas vecinas peludas. La pregunta es si lograremos hacerlo con responsabilidad y respeto, para que ni las ardillas ni los humanos terminen siendo víctimas de una relación malentendida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

LEER MÁS
San Isidro: Capturan a ladrones de bicicletas y reducen cifras de hurtos

San Isidro: Capturan a ladrones de bicicletas y reducen cifras de hurtos

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La escalofriante historia de parricidio en La Molina: adolescente convivió días con el cadáver de su madre tras asesinarla

La escalofriante historia de parricidio en La Molina: adolescente convivió días con el cadáver de su madre tras asesinarla

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos"

Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos"

LEER MÁS
Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

LEER MÁS
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota