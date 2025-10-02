Corte de agua en Lima este 3 y 4 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Sedapal anuncia cortes de agua en distritos de Lima para este 3 y 4 de octubre | Composición LR

Sedapal informó que este viernes 3 y sábado 4 de octubre se interrumpirá de forma temporal el servicio de agua en diversas áreas de Lima y Callao. Según lo indicado en un comunicado oficial, estos cortes de agua, que durarán hasta por 12 horas, se debe a trabajos de mantenimiento y limpieza en el sistema de distribución. Esta acción impactará a numerosos hogares y establecimientos comerciales en al menos diez distritos.

Aunque la interrupción del servicio será momentánea, existe la posibilidad de que se prolongue por varias horas. Por ello, Sedapal aconseja a los ciudadanos prepararse adecuadamente y revisar sus medios oficiales para obtener información precisa sobre los horarios y zonas afectadas.

¿Dónde habrá corte de agua este 3 de septiembre?

Ate

Zona : A.H. Huaycán Zona N, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, UCV-177, UCV-176, UCV-176B, UCV-174, UCV-174B, UCV-174C, UCV-175, UCV-179, UCV-179B, UCV-179C.

: A.H. Huaycán Zona N, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, UCV-177, UCV-176, UCV-176B, UCV-174, UCV-174B, UCV-174C, UCV-175, UCV-179, UCV-179B, UCV-179C. Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

San Juan de Miraflores

Zona : A.H. Sol de los Milagros

: A.H. Sol de los Milagros Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Independencia

Zona : A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia.

: A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia. Horario: 12:00 m. - 8:00 p.m.

Lurigancho

Zona : Sector 134. Asoc. Lotización Cajamarquilla. Cuadrante: Asoc. Señor de Exaltación Prog. del Viv. El Bosque 1ra Lotización Urb. Nivería, Asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palameras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambalá 1ra etapa, Asoc. San Francisco de Chambalá, Los Rosales de Chambalá, Lotización Curva de Chambalá, Asoc. Los Portales de Nivería.

: Sector 134. Asoc. Lotización Cajamarquilla. Cuadrante: Asoc. Señor de Exaltación Prog. del Viv. El Bosque 1ra Lotización Urb. Nivería, Asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palameras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambalá 1ra etapa, Asoc. San Francisco de Chambalá, Los Rosales de Chambalá, Lotización Curva de Chambalá, Asoc. Los Portales de Nivería. Horario: 12:00 m. - 11:50 p.m.

¿Dónde habrá corte de agua este 4 de septiembre?

Ate

Zona : Sector: 152. A.H. Huaycán Zona X UCV-239; Talleres 20 de Abril; P.J 1-2-3-4; Ca. 2-3-4

: Sector: 152. A.H. Huaycán Zona X UCV-239; Talleres 20 de Abril; P.J 1-2-3-4; Ca. 2-3-4 Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Lurigancho

Zona : Sector: 127. Asoc. San Valentín, Asoc. Los Portales de Nivería, Asoc. Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Los Aviadores I - II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Villa del Mantaro, A.H. Pampas Los Olivares Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. Viv. Hubert Lanssier. Asoc. Señor de Exaltación, Prog. de Viv. El Bosque, Lotización Urb. Niveria 1ra, Asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra, Asoc. San Francisco de Chambala, Los Rosales de Chambala, Lotización Curva de Chambala.

: Sector: 127. Asoc. San Valentín, Asoc. Los Portales de Nivería, Asoc. Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Los Aviadores I - II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Villa del Mantaro, A.H. Pampas Los Olivares Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. Viv. Hubert Lanssier. Asoc. Señor de Exaltación, Prog. de Viv. El Bosque, Lotización Urb. Niveria 1ra, Asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra, Asoc. San Francisco de Chambala, Los Rosales de Chambala, Lotización Curva de Chambala. Horario: 12:00 m. - 11:50 p.m.

¿Qué hacer si no se reestablece el servicio?

Sedapal recordó a los vecinos que, si detectan alguna irregularidad en el servicio tras el corte, pueden comunicarse al 317-8000 o ingresar a la página web oficial de la empresa.

Los usuarios podrán acceder en la web a información actualizada sobre las labores realizadas y las acciones implementadas para asegurar agua potable y de calidad en Lima.

