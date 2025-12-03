HOYSuscripcion LR Focus

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Nathaly Ipanaqué logró convencer a sus víctimas de invertir no solo sus ahorros y, sino también, de acceder a créditos bancarios de hasta S/100.000, montos que les pedía transferir directamente a su cuenta.

Nathaly Ipanaqué estafó con medio millón de soles a primas y con más de S/13 millones a otras 30 personas.
Nathaly Ipanaqué estafó con medio millón de soles a primas y con más de S/13 millones a otras 30 personas.

Un nuevo caso de estafa en Perú vuelve a encender las alertas sobre operaciones financieras informales. Nathaly Ipanaqué Doris Casimiro, de 34 años, quien se presentaba como experta en finanzas, organizadora de eventos y dueña de las empresas Inversiones y Servicios Generales ND, AMN Servicios Generales EIRL y CAPTA Inversiones EIRL, es acusada de estafar a más de 30 peruanos mediante un supuesto negocio de inversión.

Con la promesa entregar intereses mensuales de hasta 14%, pedía a sus víctimas invertir no solo sus ahorros personales, sino también acceder a créditos financieros de hasta S/100.000. Según la Fiscalía, con este falso esquema piramidal amasó más de S/15 millones. Entre los afectados se encuentran Ximena Ferrada y Karina Flores, primas hermanas, quienes decidieron invertir cerca de medio millón de soles.

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Así era el modus operandi de Nathaly Ipanaqué

En un reportaje emitido por Día D, Ximena Ferrada señaló que conoció a Nathaly Ipanaqué durante un evento social. Tras ganar su confianza, la motivó a invertir sus ahorros en el presunto negocio. Aunque al comienzo las operaciones se formalizaban con contratos notariales, posteriormente la persuadió de omitir los trámites legales apelando a la relación de amistad que mantenían. Así, llegó a depositar una suma total de S/80.000, entre ahorros y créditos financieros.

Su confianza en la propuesta la llevó a recomendarla a su prima Karina Flores. A esta última, le habría pedido invertir los US$90.000 (S/303.000 aproximadamente) que tenía como ahorros y solicitar préstamos bancarios por S/100.000, montos que luego fueron transferidos a la cuenta de personal de Nathaly.

De acuerdo con la Karina, para acelerar el proceso de préstamos, Ipanaqué les facilitaba a sus víctimas el contacto de asesores bancarios para que estos les aprobaran los créditos de manera rápida y a una sola firma.

"Te mostraba cuadros de empresarios que invertían con ella y que estaba en regulación con la SBS. Así me fue envolviendo y convenciendo (...) Ella te contactaba con asesores bancarios que creemos que estaban coludidos porque se saltaban los procedimientos de los bancos. Yo estoy endeudada. Me ha dejado con mi historial crediticio totalmente perjudicado. Aparte de (llevarse mi capital) me dejó endeudada con 4 bancos", comentó Karina.

Más de 30 peruanos víctimas de estafa piramidal

El poder de convencimiento de Nathaly Ipanaqué llevó a Karina y Ximena a invertir sus ahorros, si no a otras 30 personas. Entre los afectados se encuentra Luis Orihuela, quien depositó S/180.000 en este negocio por recomendación de su primo.

"Mi primo me decía que lo conocía (al esposo de Nathaly) Me dijeron que en 12 días te ganabas S/1.902 por invertir S/31.500", señaló. Ahora busca que la justicia tome el caso y dé con Nathaly Ipanaqué, quien se habría fugado a España junto a su familia.

