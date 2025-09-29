HOYSuscripcion LR Focus

Delincuente hurta casa a perrito policía mientras este patrullaba las calles

'Pinto' se convirtió en la nueva víctima de la inseguridad ciudadana en Chiclayo. La casa había sido construida por los vecinos.


Vecinos buscan al autor del robo.
Vecinos buscan al autor del robo. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: composición LR.

Ya ni los animales se salvan de la delincuencia en Chiclayo. 'Pinto', un perrito con vocación policial, se convirtió en víctima de un ladrón que, sin ningún reparo, hurtó su casa cuando este patrullaba las calles del distrito de José Leonardo Ortiz. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de los vecinos.

Según muestra el clip, la sustracción de la casa que habían construido los vecinos de la urbanización Garcés para 'Pinto' sucedió la tarde del último sábado 27 de setiembre. En el video se ve que un hombre llega alrededor de las 2.05 p. m. y en pocos segundos carga con el objeto de madera para luego huir con rumbo desconocido.

Puedes ver: Capturan a falso estudiante por presunto abuso sexual a menor en universidad, en Chiclayo: un tatuaje fue clave para identificarlo

lr.pe

Lo más indignante es que este ilícito ocurrió mientras el can patrullaba con los efectivos a pie de la comisaría José Leonardo Ortiz por un sector de esta urbanización, como era costumbre. Asimismo, los moradores se encontraban en sus viviendas almorzando y haciendo sus quehaceres diarios, por lo que no pudieron evitar el hurto.

En ese sentido, los vecinos anunciaron que nuevamente tendrán que organizarse para construirle otra casa a 'Pinto', ya que el perrito no puede dormir en la calle pues se podría enfermar por el frío. En tanto, esperan que el delincuente pueda ser identificado para que asuma su responsabilidad.

