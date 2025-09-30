Pescadores de Lambayeque rechazan veda de pota y exigen nuevo estudio de disponibilidad de este recurso

Cuota impuesta por el Produce afectaría a más 2.000 familias que se mantienen de la pesca. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Cuota impuesta por el Produce afectaría a más 2.000 familias que se mantienen de la pesca. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Al menos unos mil pescadores lambayecanos salieron a protestar a las calles de la ciudad de Chiclayo este martes 30 de setiembre para rechazar la cuota de extracción de calamar gigante (conocida como pota) impuesta por el Ministerio de la Producción (Produce). Los manifestantes consideran esta decisión como nociva para su economía familiar.

Jornada de lucha

La concentración de los hombres de mar naturales de los distritos San José, Santa Rosa y Mórrope se dio en el exterior de la sede principal del Ministerio Público en la capital lambayecana. Posteriormente, con pancartas, banderolas y megáfonos en mano marcharon hasta el Gobierno Regional de Lambayeque en busca de apoyo por parte del gobernador Jorge Pérez Flores y el Consejo Regional.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Respecto a la controversia, los pescadores señalan que la cuota impuesta por Produce de 42.000 toneladas de pota es insuficiente para garantizar los ingresos económicos para la supervivencia de las familias de más de 2.000 pescadores de Lambayeque. Con esto, están autorizados para salir a realizar la extracción solo una vez al mes; teniendo una presunta desventaja ante embarcaciones extranjeras.

Pescadores lambayecanos se movilizaron pacíficamente por las calles de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno / La República.





"Nos dicen que solo podemos salir una vez en octubre, pero sabemos que hay gran cantidad de pota en el mar. Por ello, solicitamos un estudio de parte de Imarpe (Instituto del Mar del Perú) para que se determine la cantidad real de biomasa con la que contamos (…). Recordemos que en el distrito de San José el 80 % de las familias viven de la pesca", declaró el dirigente Mario Alvarado a La República.

Días claves

Los pescadores esperan que a la brevedad Produce instale una mesa de diálogo con ellos para arribar a acuerdos que permitan el cese de las protestas en la costa norte peruana. De no ser así, evaluarán qué otras medidas podrán adoptar para ser escuchados por las autoridades.