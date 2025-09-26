Policía Nacional fue alertada por una denuncia de abuso sexual en una universidad privada. Las autoridades buscan brindar protección a la víctima. | Foto: composición LR | difusión

Policía Nacional fue alertada por una denuncia de abuso sexual en una universidad privada. Las autoridades buscan brindar protección a la víctima. | Foto: composición LR | difusión

Anderson Smith Santamaría Bances (18) fue detenido este viernes 26 de setiembre por agentes de la Comisaría del Norte, en Chiclayo, como presunto autor del delito de violación sexual en agravio de una adolescentes de 17 años de edad, hecho que ocurrió en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de esta ciudad.

Según el parte policial, el jueves 25 de setiembre, alrededor del mediodía, el investigado abordó a la víctima en un ascensor del campus tras identificarse falsamente como estudiante. Al llegar al noveno piso, y ante la ausencia de personas, cometió la agresión y luego huyó del lugar.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Capturan a presunto agresor sexual

La madre de la agraviada denunció el hecho en la comisaría. Con la descripción física del atacante, la Policía comenzó las intensas labores para identificar y localizar a este individuo en el más breve plazo. Es así que las pistas de su posible paradero llevaron a los efectivos hasta el pueblo joven San Martín de la ciudad de Chiclayo.

Santamaría Bances fue intervenido en la puerta de su domicilio en dicho sector y un tatuaje en forma de cruz en su cuello fue vital para su identificación. Al momento de su detención en flagrancia se le encontró un teléfono celular, el cual quedó en custodia de las autoridades del orden como evidencia.

El caso fue comunicado al representantes del Ministerio Público para que actúe de acuerdo a sus facultades. Asimismo, la PNP coordinó con el Ministerio de la Mujer para brindar la protección integral correspondiente a la víctima.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.