Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

El Congreso será el encargado de decidir sobre el proyecto de ley de la presidenta Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Dina Boluarte quiere instalar un puerto espacial en el Perú. Para ello, este miércoles 1 de octubre presentó junto con el primer ministro Eduardo Arana un proyecto de ley al Congreso para que la creación de dicha obra sea declarada como "interés nacional y necesidad pública". La iniciativa se da en medio de los serios cuestionamientos a su gestión por la alta ola de inseguridad ciudadana.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso La República, el Proyecto de Ley N° 12623/2025-PE tiene como finalidad "posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial".

"La presente Ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Puerto Espacial, que se constituye como un conjunto de componentes, los que permiten ejecutar misiones y operaciones espaciales con fines científicos, comerciales, militares o de exploración, entre otros", se lee en el PL.

Además, la propuesta plantea "impulsar el desarrollo y avance científico tecnológico, fomentar el crecimiento económico, promover la innovación en el país, fortalecer la seguridad y defensa nacional y desarrollar capacidades estratégicas a nivel nacional y regional".

En caso la propuesta sea aprobada por el Congreso, será el Ministerio de Defensa el encargado de coordinar las diferentes acciones para la implementación del puerto espacial en el Perú.

Proyecto de ley presentado por el Gobierno y la PCM

El Gobierno justifica su iniciativa al sustentar que en el país no existe un puerto espacial "que permita el lanzamiento autónomo de satélites y el desarrollo de actividades espaciales de manera sistemática". "Esta ausencia de infraestructura limita significativamente las capacidades del país en investigación científica, monitoreo ambiental, telecomunicaciones, gestión de riesgos y defensa nacional", sostuvo.

De acuerdo con el PL, la propuesta no tendrá una incidencia económica directa en el tesoro público debido a que tiene "un carácter declarativo" de interés nacional.

Gobierno justifica declarar de "interés nacional" un puerto espacial en el Perú

El Gobierno justifica su propuesta en que el desarrollo del Puerto Espacial "permite fortalecer las capacidades espaciales del Perú, promoviendo la seguridad nacional y autonomía tecnológica". Además, mencionó que ello servirá para "alcanzar el bienestar de la sociedad como objetivo y la protección de la dignidad de la persona humana".

Según el documento enviado por Boluarte, esta iniciativa tiene contenido vinculado al bien común, contribuye a la realización de la dignidad humana, fortalece los principios democráticos y la convivencia pluralista, permite evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos y deberes constitucionales y legales.