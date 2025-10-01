General Becerra afirmó que el hecho afecta la imagen institucional. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Indignación en Espinar. William Pray Ccama Huaypuna, principal sospechoso del feminicidio de una joven madre de 22 años, se fugó de la comisaría de Yauri, provincia de Espinar, en Cusco, donde permanecía detenido. Según informó el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, el suboficial Alexis Jara quedó detenido por presuntamente haber facilitado la fuga.

“El efectivo policial está en calidad de detenido porque habría permitido, por descuido o por alguna otra situación, la salida de este sujeto acusado de feminicidio. Esperamos que el Poder Judicial sea muy severo en este caso”, declaró Becerra.

La fuga

De acuerdo con las primeras versiones, el detenido pidió ser conducido a los servicios higiénicos y, en ese momento, empujó al agente para escapar. Pese a una persecución inicial, logró darse a la fuga y hasta el momento permanece inubicable, mientras equipos de inteligencia policial han sido desplegados en la zona.

El general Becerra reconoció que este hecho afecta gravemente la imagen institucional de la Policía Nacional y recalcó que no habrá 'espíritu de cuerpo' para encubrir a los efectivos involucrados. “Tenemos que ser drásticos, porque no puede permitirse que un detenido por feminicidio desaparezca del interior de una unidad policial”, enfatizó.

Antecedentes del caso

El crimen que motivó la detención de William Pray (pretendiente de la víctima) ocurrió el 25 de septiembre último, cuando Rosa Cc. fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Belén, en Yauri-Espinar. La joven dejó en la orfandad a un niño de tres años.

Al respecto, los deudos denunciaron complicidad policial y exigieron justicia, así como sanciones ejemplares contra quienes permitieron la fuga del principal sospechoso.