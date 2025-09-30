HOYSuscripcion LR Focus

Política

Óscar Arriola asegura que limpiará la institución, pero justifica represión de la PNP en su primer discurso

El sucesor de Víctor Zanabria también señaló que no debe existir distancia con la Fiscalía y el Poder Judicial, en el marco de la criminalidad.

Óscar Arriola anunció que defenderá la democracia ante las protestas. Foto: Ministerio del Interior.
El nuevo comandante general de la PNP, Óscar Arriola, en su primer mensaje tras asumir el cargo se pronunció sobre los policías involucrados en actos de corrupción y adelantó que, durante su gestión, limpiará la institución, se reconciliará con la Fiscalía y el Poder Judicial para luchar contra el crimen, y que la PNP no permitirá que se desestabilice la democracia, en el marco de la protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

"Nosotros mismos somos los que limpiamos nuestra institución, nosotros mismos somos los que investigamos, los que hacemos inteligencia y detectamos quiénes son esos infiltrados que cruzan la línea y pasan a conformar las organizaciones criminales (…) Vamos a limpiar nuestra institución, sí, señores, porque este es un espacio para servir al ciudadano", dijo Óscar Arriola.

Durante su discurso, el sucesor de Víctor Zanabria destacó, en contraste con la posición del gobierno de Boluarte, que la PNP debe trabajar de forma "unida" con el Ministerio Público y el Poder Judicial sin "ideologías" con la finalidad de combatir el crimen.

"Hoy en día hay que estar muy unidos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. No podemos darnos el lujo de estar distanciados; debemos estar enfocados en luchar contra el crimen organizado, sin colores, sin apasionamientos, sin ideologías", apuntó Arriola.

Óscar Arriola justifica la represión de la PNP

El nuevo comandante general PNP no fue ajeno a las últimas protestas contra el Gobierno de Boluarte que promueve la denominada Generación Z. Según dijo, desde el Interior sostendrán la democracia ante cualquier grupo que pretenda desestabilizarla.

"Estamos para luchar y sostener la democracia ante cualquier atentado, ante cualquier grupo que pretenda desestabilizarla. Somos respetuosos de los derechos humanos y hacemos un uso gradual de la fuerza. (….) Por el contrario, invitamos a quienes quieran hacer uso del derecho a reunirse y expresarse en lo que llamamos protesta, pero que lo hagan pacíficamente", expresó.

En esa línea destacó: "pueden salir 10 mil, 20 mil, 30 mil personas, y nosotros vamos a garantizar que no pase nada. Pero si permitimos que en esas protestas se infiltren personas que están buscando un muerto, nosotros vamos a actuar con la Constitución Política y las leyes".

Óscar Arriola: designación como comandante general PNP

La presidenta Dina Boluarte prefirió mantener la cadena de mando del Alto Mando policial y designó como comandante general de la PNP a Óscar, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la PNP.

Arriola pertenece a la Promoción Integración 1989, al igual que el Ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, y reemplazará en el cargo a Víctor Zanabria, el mismo que fue suspendido por el Poder Judicial de sus funciones para que enfrente un proceso por presunta corrupción en Arequipa.

Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP

Gremios de transporte público otorga una semana de plazo a Ejecutivo para frenar la inseguridad: "Habrá otro paro si no cumplen"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP

José Domingo Pérez solicitará que Rafael López Aliaga declare como testigo en juicio contra Susana Villarán

Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

Rosa María sobre los 40 heridos en marcha de Generación Z: "Revela que la PNP tiene una estrategia bastante violenta"

