Óscar Arriola asegura que limpiará la institución, pero justifica represión de la PNP en su primer discurso

El nuevo comandante general de la PNP, Óscar Arriola, en su primer mensaje tras asumir el cargo se pronunció sobre los policías involucrados en actos de corrupción y adelantó que, durante su gestión, limpiará la institución, se reconciliará con la Fiscalía y el Poder Judicial para luchar contra el crimen, y que la PNP no permitirá que se desestabilice la democracia, en el marco de la protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

"Nosotros mismos somos los que limpiamos nuestra institución, nosotros mismos somos los que investigamos, los que hacemos inteligencia y detectamos quiénes son esos infiltrados que cruzan la línea y pasan a conformar las organizaciones criminales (…) Vamos a limpiar nuestra institución, sí, señores, porque este es un espacio para servir al ciudadano", dijo Óscar Arriola.

Durante su discurso, el sucesor de Víctor Zanabria destacó, en contraste con la posición del gobierno de Boluarte, que la PNP debe trabajar de forma "unida" con el Ministerio Público y el Poder Judicial sin "ideologías" con la finalidad de combatir el crimen.

"Hoy en día hay que estar muy unidos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. No podemos darnos el lujo de estar distanciados; debemos estar enfocados en luchar contra el crimen organizado, sin colores, sin apasionamientos, sin ideologías", apuntó Arriola.

Óscar Arriola justifica la represión de la PNP

El nuevo comandante general PNP no fue ajeno a las últimas protestas contra el Gobierno de Boluarte que promueve la denominada Generación Z. Según dijo, desde el Interior sostendrán la democracia ante cualquier grupo que pretenda desestabilizarla.

"Estamos para luchar y sostener la democracia ante cualquier atentado, ante cualquier grupo que pretenda desestabilizarla. Somos respetuosos de los derechos humanos y hacemos un uso gradual de la fuerza. (….) Por el contrario, invitamos a quienes quieran hacer uso del derecho a reunirse y expresarse en lo que llamamos protesta, pero que lo hagan pacíficamente", expresó.

En esa línea destacó: "pueden salir 10 mil, 20 mil, 30 mil personas, y nosotros vamos a garantizar que no pase nada. Pero si permitimos que en esas protestas se infiltren personas que están buscando un muerto, nosotros vamos a actuar con la Constitución Política y las leyes".

Óscar Arriola: designación como comandante general PNP

La presidenta Dina Boluarte prefirió mantener la cadena de mando del Alto Mando policial y designó como comandante general de la PNP a Óscar, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la PNP.

Arriola pertenece a la Promoción Integración 1989, al igual que el Ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, y reemplazará en el cargo a Víctor Zanabria, el mismo que fue suspendido por el Poder Judicial de sus funciones para que enfrente un proceso por presunta corrupción en Arequipa.