Sociedad

Ocho asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 28 de septiembre iban 5.285 crímenes, a los cuales se suman ocho víctimas mas en el gobierno de Boluarte: 5.293

Homicidios ocurrieron en Lima, Piura, La Libertad, Ica y Ucayali. Foto: Composición LR / ATV Noticias
Homicidios ocurrieron en Lima, Piura, La Libertad, Ica y Ucayali. Foto: Composición LR / ATV Noticias

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de una escalada en la violencia y criminalidad, dejando un saldo de ocho personas fallecidas en las regiones de Lima, Piura, La Libertad, Ica y Ucayali.

En los distritos limeños, El Agustino y Carabayllo, dos mujeres fallecieron a causa de la delincuencia. En Piura, un hombre murió tras una gresca mientras jugaba cartas; en La Libertad, en la provincia de Trujillo, asesinaron a un conductor de colectivo; en Ascope mataron a un hombre al salir de un bar.

Asimismo, en Ica, dos taxistas fueron ultimados mientras conversaban fuera de sus vehículos; y en Ucayali, un adolescente falleció durante una pelea entre barristas.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 5.293 asesinatos en el Perú.

lr.pe

Acribillan a mujer que se resistió al robo de su celular en El Agustino

A plena luz del día, un sujeto desconocido asesinó a una mujer de 28 años tras resistirse al robo de su teléfono móvil en el distrito de El Agustino, en Lima. Cámaras de la zona registraron el ataque.

El lamentable suceso ocurrió la mañana del lunes 29 de septiembre, y la víctima fue identificada como Rosa Elena Vergara Solorzano, quien llevaba apenas seis meses viviendo en la zona.

Según se observa en las imágenes, un delincuente a bordo de una motocicleta acercarse a la fémina. En un primer intento, al parecer, el arma se atasca. Al percatarse del hecho, la joven se aleja y arroja su celular a una tienda de la zona. Es en ese momento cuando el sujeto regresa y le dispara directamente a la cabeza.

Delincuentes asesinan a madre de familia para robarle su celular en Carabayllo

Un nuevo hecho criminal conmociona a los vecinos de Carabayllo; esta vez la víctima era madre de familia de tres menores.

La noche del último domingo, Nancy Carlos Pantoja, de 50 años, fue asesinada por dos delincuentes para robarle su teléfono celular.

Según información preliminar, la mujer fue sorprendida por los asaltantes, que se encontraban a bordo de una motocicleta, cuando caminaba por un descampado tras retornar a su vivienda después de visitar a su madre y sus hermanos. Al resistirse al robo, la madre empezó a gritar por lo que los malhechores le dispararon, causándole la muerte en el lugar.

A puñaladas matan a hombre en plena vía pública en Piura

Un hombre fue apuñalado y murió en plena vía pública la mañana del domingo 28 de septiembre, en la ciudad de Piura, tras haber discutido con su victimario durante un juego de cartas.

Según información policial, la víctima, identificada como César Córdova Rea, de 59 años, estaba jugando naipes con un grupo de amigos cuando se produjo una discusión con un joven de 26 años, quien lo atacó con un arma blanca y luego huyó.

Tras lo ocurrido, Córdova Rea resultó herido y fue trasladado al Hospital José Cayetano Heredia por sus amigos, donde lamentable los médicos de turno certificaron su deceso.

Horas después, la Policía logro detener a Crist Jeanpiere Libia Moreno, quien es señalado como el principal autor del delito.

Hampones ultiman a conductor de colectivo dentro de su vehículo en Trujillo

Un conductor de colectivo que cubre la ruta El Porvenir – Trujillo, fue ultimado a balazos dentro de su propia unidad la noche del domingo 28 de septiembre, en el distrito de El Porvenir, en la ciudad de Trujillo, región de La Libertad.

La victima fue identificada como Eddin Emerson Chilcho Villanueva, de 28 años, quien se encontraba dentro de su herramienta de trabajo cuando fue sorprendidos por hampones que le dispararon en varias oportunidades y huyeron con rumbo desconocido.

Tras el ataque, vecinos de la zona auxiliaron y trasladaron al conductor al Hospital Santa Isabel, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Cabe mencionar que hace algunos días, un grupo de extorsionadores amenazó a los conductores informales de colectivos a través en un video.

Sicarios acaban con la vida de hombre en las afueras de un bar en Ascope

Horas más tarde, otro crimen ocurrió en la región de La Libertad. En la provincia de Ascope, un hombre fue ultimado por sicarios en las afueras de un bar ubicado en el distrito de Santiago de Cao.

La victima identificada como Wilson Rodolfo Galarreta Jara, de 46 años, salía del bar “Kametsa Club” junto a su pareja, cuando, de pronto, fue sorprendido por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego y le dispararon para dejarlo sin vida, y luego huir con rumbo desconocido.

Integrantes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones de ley.

Acribillan a dos taxistas en Ica

Dos taxistas fueron acribillados mientras conversaban fueran de sus unidades móviles en la calle Luis Valcarcel, en el distrito de San Joaquín, en Ica.

El doble asesinato ocurrió en la madrugada del lunes 29 de septiembre. Una de las víctimas fue identificada como José Leónidas Altamirano Vizarreta, de 37 años; la segunda aún no ha sido identificada.

Testigos comentaron que desconocidos llegaron a bordo de un vehículo y descendieron para disparar a quemarropa a los choferes, quienes quedaron sin vida en plena vía publica al costado de sus herramientas de trabajo. Producto del ataque, otro hombre que se encontraba con los taxistas quedó herido.

Adolescente fallece tras violenta pelea entre barristas en Ucayali

Un adolescente de 17 años falleció la noche del domingo 28 de septiembre tras una violenta gresca entre barristas de Sporting Cristal y Alianza Lima en el distrito de Manantay, en la provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali.

Según informaron las autoridades, el enfrentamiento entre los aficionados al fútbol ocurrió en el asentamiento humano Guido Nitzuma. Allí, la víctima, un escolar que cursaba en cuarto año de educación secundaria, recibió un disparo que le dejó herido y fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa, donde llegó cadáver.

