Siete asesinatos en las últimas 24 horas

Imparable delincuencia. En las últimas horas, otras siete personas fueron asesinadas en el Lima, Ayacucho y el VRAEM; en este último sector se registró un triple homicidio, que incluye como víctima a un joven suboficial de la PNP. Estos continuos hechos de sangre mantienen en zozobra a la población. En ese sentido, en lo que va del año se han reportado 5.300 asesinatos, según el conteo diario que realiza La República.

VRAEM: infernal balacera deja un policía y dos civiles muertos

La madrugada de este 30 de septiembre se registró un confuso incidente que dejó como saldo un policía y dos civiles muertos. De acuerdo al reporte policial preliminar, una infernal balacera se desató en los exteriores del local nocturno Jhony Walker en el centro poblado Natividad, del distrito poblado Pichari en el VRAEM.

En la zona se halló muy grave al suboficial Nilio Godoy Boza (36), quien fue trasladado de inmediato al centro de salud, pero falleció momentos después. El médico de turno diagnosticó tres orificios por arma de fuego en el tórax.

En el lugar también se encontró el cuerpo sin vida de Juan Carlos Jacobe Almonacid (22) y, metros más adelante, a un hombre, preliminarmente identificado como Yobar Romero Quispe, quien fue alcanzado por cinco proyectiles y falleció camino al hospital de San Francisco.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas de este triple crimen. Sin embargo, las redes sociales se han inundado de pedidos de justicia para las víctimas y piden a la Policía Nacional que actúen de inmediato para identificar a los responsables.

Asesinan de un disparo a joven en la ruta Putis - VRAEM

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en el sector Torocapana, del distrito Putis, en Ayacucho. La víctima fue identificada como Jhon Reder Gonzales Ccenhua (21), quien presentaba un impacto de bala a la altura del ojo.

De acuerdo a las primeras indagaciones policiales, la víctima habría sido asesinada por un presunto ajuste de cuentas por el tráfico ilícito de drogas; sin embargo, no se descartan otras hipótesis. En tanto, según los pobladores, detrás de este crimen estarían presuntos "arranchadores" de drogas que frecuentan la ruta.

Santa Anita: taxista asesinado a balazos en robo de vehículo

La ola de violencia en Lima sumó un nuevo episodio en el distrito de Santa Anita, donde un taxista identificado como Rubén Davey Canales Gómez (28) fue asesinado a quemarropa en la calle Los Musgos, cerca del parque 2 Los Portales. Según el acta policial, el hombre fue obligado a descender de su camioneta Chery Tiggo 2 Pro, color rojo, y recibió tres disparos, uno de ellos en la cabeza, que le causó la muerte inmediata.

En la escena se hallaron tres casquillos de bala y sangre en la vía pública. Testigos refirieron que los atacantes rondaron la zona antes de ejecutar el crimen. La Policía Nacional investiga el hecho como un posible robo agravado de vehículo con subsecuente de muerte, mientras los vecinos del sector exigen mayor seguridad ante el incremento de la delincuencia en el distrito.

Rímac: joven de 18 años fue asesinado a balazos en el cerro San Cristóbal

La violencia en Lima cobró otra víctima. Mauro Jean Pier Obregón Aliaga (18) fue asesinado a plena luz del día en la calle 29 de marzo, en el cerro San Cristóbal, distrito del Rímac. El ataque ocurrió pasadas las cinco de la tarde y desató el pánico entre los vecinos.

Según testigos, se escucharon al menos cuatro disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza del joven. Obregón Aliaga cayó al pavimento y murió al instante, mientras la zona quedaba conmocionada por la brutalidad del crimen.

San Juan de Miraflores: asesinan a minero que viajó a Lima para celebrar cumpleaños de su madre

Un crimen que estremece a Lima. Javier Solari, minero que había llegado desde provincia para celebrar el cumpleaños de su madre, fue asesinado a balazos en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió por la noche, cuando dos sicarios a bordo de una moto lo interceptaron frente a un colegio.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los criminales lo acribillaron con ocho disparos y huyeron de inmediato sin robarle ninguna de sus pertenencias. Este detalle refuerza la hipótesis de un crimen por encargo, mientras la Policía investiga las causas del asesinato que ha causado conmoción en el distrito.