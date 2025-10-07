HOYSuscripcion LR Focus

Migraciones: Entrega de pasaporte aumenta en más del 40% en algunas regiones

Arequipa y Lambayeque registraron el mayor crecimiento, en comparación con el mismo periodo de 2024. Migraciones viene ampliando oficinas en Ica y Ayacucho.

Sector brinda más citas disponibles para la emisión del pasaporte biométrico el cual tiene una vigencia de 10 años.
Sector brinda más citas disponibles para la emisión del pasaporte biométrico el cual tiene una vigencia de 10 años.

Entre enero y septiembre de este año, algunas regiones superaron hasta en más del 40 % la entrega de pasaportes a ciudadanos nacionales que realizaron el trámite con respecto al 2024, así lo informó la Superintendencia Nacional de Migraciones,

Arequipa fue la región donde se entregó más documentos de viaje, pues se registró 18.955 pasaportes en el periodo mencionado en 2024 y en el presente año se llegó a 27.185, que representa un incremento del 43.4 %. Estas atenciones se realizaron en el Centro MAC Arequipa.

PUEDES VER: Gobierno peruano inicia proceso de formalización migratoria, pero excluye a extranjeros con ingreso irregular

Mientras que en Lambayeque se entregaron 17.910 documentos de viaje en lo que va del año, logrando un crecimiento del 41.5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, pues la Jefatura Zonal Chiclayo entregó 12.659 pasaportes.

Mayor atención

Otras regiones que también presentaron incrementos en la entrega de pasaportes fueron Junín con 24.4 %, Cusco con 20.8 %, Loreto con 22.3 %, Piura con 8.6 %, entre otros, en comparación con el año pasado.

Migraciones también amplió por primera vez su servicio de emisión de pasaportes en otras regiones del país como Ica y Ayacucho. Asimismo, precisó que próximamente estará disponible en Moquegua.

Más de 85 mil citas disponibles

Para un mayor acceso al servicio para el mes de octubre, Migraciones ha habilitado más de 100.000 citas a nivel nacional, de las cuales aún hay disponibles más de 85 000.

Cabe destacar que para iniciar el trámite, se debe hacer el pago de S/120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario.

