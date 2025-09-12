Migraciones habilita 2.000 citas al día para tramitar pasaporte en Lima

Migraciones habilita 2.000 citas diarias en Lima para sacar pasaporte electrónico: revisa las oficinas disponibles | Composición Wapa

Migraciones habilita 2.000 citas diarias en Lima para sacar pasaporte electrónico: revisa las oficinas disponibles | Composición Wapa

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que habilita diariamente 2.000 mil citas para tramitar el pasaporte electrónico en Lima Metropolitana, mientras que a nivel nacional se dan 100.000 citas mensuales.

Según Carlos Cernaqué, jefe zonal de Migraciones de Lima, en el caso de Lima Metropolitana son ocho sedes donde se puede gestionar este importante documento de viaje.

En este momento, refirió, están atendiendo de forma directa en tres sedes: Real Plaza Primavera, Real Plaza Puruchuco y Real Plaza Villa María.

Asimismo, dijo que se puede tramitar en el Jockey Plaza, de lunes a domingo. De igual manera en la sede del Mac en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este.

"Invocamos a las personas a que se acerquen a gestionar su cita de pasaporte a través de nuestra página web. Es un documento que emitimos en un tiempo no mayor a 2 horas”.

Sobre el trámite para el resto del país, detalló que son 100.000 las citas que se abren cada mes para todos los peruanos que requieran renovar su pasaporte o sacarlo por primera vez.

65 mil no fueron a la cita

Sin embargo, el funcionario lamentó que durante los meses anteriores no se han acercado a la sede de Migraciones un aproximado de 65.000 personas quienes pagaron, pero no generaron cita.

“Han pagado su derecho para hacer el trámite, precisamente del pasaporte, y no han logrado realizar esta cita para presentarse y tramitarlo”.

El jefe zonal de Migraciones de Lima recordó a la población que aún se pueden tramitar pasaportes de emergencia 48 horas antes del viaje.

“Esa también es una posibilidad para agendar una cita si requiere con urgencia este documento de viaje. Cualquiera sea el caso, pueden acercarse sin necesidad de cita a las agencias, a las oficinas de migraciones y los vamos a atender. En este momento tenemos suficientes libretas para emitir pasaportes a las personas que tengan programado un viaje”.

El costo actual del trámite para gestionar un pasaporte electrónico es de 120.90 soles, monto que debe depositarse mediante la plataforma Pagalo.pe.