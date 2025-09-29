El personal de Serenazgo de San Juan de Lurigancho llegó al lugar donde los vecinos tomaban represalias contra los ladrones para restablecer el orden en la zona. | Foto: composición LR | difusión Roger García

El personal de Serenazgo de San Juan de Lurigancho llegó al lugar donde los vecinos tomaban represalias contra los ladrones para restablecer el orden en la zona. | Foto: composición LR | difusión Roger García

Dos ladrones fueron capturados por los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL). Los ciudadanos que residen en el distrito los redujeron, les quitaron sus pertenencias, incluida su ropa, y los golpearon antes de entregarlos a las autoridades. De acuerdo a información preliminar, los sujetos fueron atrapados luego de asaltar a una joven de la zona.

Los gritos de los jóvenes ladrones alertaron a los demás vecinos, quienes salieron de sus viviendas para observar lo que sucedía. Cabe señalar que, esta situación refleja la indignación y el cansancio de los ciudadanos ante el incremento de la delincuencia y la inseguridad en las calles.

Vecinos capturan y golpean a ladrones

En las imágenes registradas por los vecinos se observa cómo los sujetos son reducidos. A uno de ellos le quitan su celular, luego lo jalan y le arrebatan la ropa. Después, los golpearon con una correa. Según las indagaciones sobre lo sucedido, a uno de ellos le hicieron un corte en el cuello con un cuchillo. Minutos después, el personal de Serenazgo llegó al lugar para restablecer el orden en la zona y evitar que los ladrones continúen siendo golpeados.

Tras ello, los delincuentes fueron trasladados hacia la comisaría con el fin de que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes sobre las acciones ilícitas que cometieron, y les imponga una sanción. Hasta el momento, no se conoce si los delincuentes tenían antecedentes penales o robaban de manera constante por la zona.

Vecinos denuncian falta de seguridad

Los vecinos de SJL denunciaron que en el distrito se registran muchos actos ilícitos. En ese sentido, pidieron a las autoridades implementar medidas que garanticen su seguridad y solicitaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificar el patrullaje en la zona.

Canal de ayuda

